Трамп заявил, что злой на Путина и пригрозил санкциями

Дональд Трамп возмущен тем, что российский диктатор игнорирует предложения по перемирию. Президент США готов применить новые санкции против Кремля.

30 марта ведущая NBC News Кристен Велкер рассказала, что несколько часов назад ей позвонил Трамп и выразил свое недовольство Путиным, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ вошли на Курщину с американской техникой, несмотря на запрет США, – NYT

Что известно

По словам Трампа, он не уверен, что соглашение о прекращении огня не будет подписано именно из-за действий России. Однако, если это будет вина Москвы, он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.

Я был очень злой, разъяренный, когда Путин стал подвергать сомнению авторитет Зеленского и заговорил о смене власти в Украине,

– сказал Трамп в телефонном разговоре с Кристен Велкер из NBC.

Обратите внимание! Владимир Путин заявил, что не может подписывать мирный договор с действующими украинскими властями, потому что они, мол, нелегитимны. Диктатор цинично предложил "введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран" для проведения выборов.

Глава США также сообщил, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что это была вина России – а это может быть не так – но если я решу, что виновата Россия, то я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, которая поступает из России", – пригрозил американский президент.

Трамп подчеркнул, что тот, кто будет покупать нефть из России, не сможет вести бизнес в США. "Будет 25% пошлина на всю нефть, 25-50% пошлина на всю нефть", – уточнил политик. Он добавил, что эти санкции будут введены в течение месяца, если из-за Москвы не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

К слову, заявление Трампа прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Что ж, наконец-то от США слышим сигналы о возможности усиления санкционных ударов по российской нефти, если пути не прекратят войну. Увидим,

– говорится в его посту.

Напомним, что ранее Дональд Трамп предположил, что Кремль может затягивать мирные переговоры с Украиной, чтобы выиграть время и добиться более выгодных условий для себя.