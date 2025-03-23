Белый дом стремится достичь перемирия между Россией и Украиной до 20 апреля, – Bloomberg

Администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля. На этот день приходится Пасха, которую католики и православные будут отмечать вместе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Возможно ли перемирие до 20 апреля в войне в Украине

Журналисты пишут, что США все еще надеются, что широкомасштабное прекращение огня в войне России против Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель, даже если обе стороны продолжат атаковать друг друга. Одним из возможных сроков в перемирии Белый дом поставил 20 апреля, когда большинство христианского мира будет отмечать Пасху.

В то же время собеседники, знакомые с этим планированием, признают, что сроки перемирия могут сдвинуться, учитывая большие разрывы между позициями двух сторон. В частности, именно Кремль не спешит достигать соглашения накануне переговоров с США, запланированных на ближайшие дни.

Представители США отдельно встретятся с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии в ближайшие дни для первых “косвенных переговоров” с первых недель вторжения России в Украину.

Дональд Трамп одновременно заявлял журналистам, что он считает, что удастся "достаточно быстро достичь полного прекращения огня" в Украине. Президент США сказал, что усилия направленные на то, чтобы остановить дальнейшую эскалацию войны "находятся под контролем", а также говорил о "хороших отношениях" как с Путиным, так и с Зеленским.

Переговоры в Саудовской Аравии будут касаться технических деталей реализации и мониторинга 30-дневного перемирия по ударам по энергетическим объектам, о котором президенты России и Украины договорились во время отдельных телефонных разговоров с Трампом на прошлой неделе. Дискуссии также будут сосредоточены на возможном расширении режима прекращения огня на судоходство в Черном море.

Россия выдвигала максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия для Украины, позицию, которую Киев и его союзники отвергли. По словам источников, Белый дом пока не соглашался ни на какие ограничения.

Собеседники отмечают, что Трамп понимает, что любая сделка должна быть приемлемой для Киева, чтобы иметь успех, и поэтому не готов много уступать Путину. По словам источников, США также не согласятся на личную встречу главы Белого дома, пока не будет заключено долгосрочное соглашение о прекращении огня.