Трамп предупредил, что будет, если Путин не согласится на прекращение огня в Украине
- Дональд Трамп заявил, что если Путин не согласится на прекращение огня в Украине, это будет "плохой новостью для мира".
- Трамп считает, что Путин согласится на перемирие и выразил надежду, что война закончится.
- Президент США воздержался от деталей относительно коммуникации с Путиным, но отметил, что американская сторона имеет дело с ним.
Дональд Трамп предупредил, что если Путин не согласится на прекращение огня, то это будет "плохой новостью для мира". В то же время американский лидер уверен, что президент России пойдет на перемирие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью Шарил Аткиссон.
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Что сказал Трамп о коммуникации с Путиным
На вопрос журналистки о том, имел ли Дональд Трамп контакты с Владимиром Путиным в последние дни или недели, президент США решил воздержаться от деталей, сказав, что американская сторона имеет дело с ним.
Я думаю, что все идет достаточно хорошо. Это очень сложная ситуация, вы знаете, это кровавая ужасная война, и я думаю, что все идет хорошо, как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с Россией,
– сказал Трамп.
По словам американского лидера, уже в понедельник, 17 марта, станет известно немного больше, и он выразил надежду, что "все будет хорошо".
Дональд Трамп также заявил, что хотел бы, чтобы эта война была закончена, и он думает, что ему удастся это сделать.
"Если Путин не согласится на прекращение огня, то – это плохая новость для мира, потому что так много людей погибает. Но я думаю, что он согласится, действительно, я знаю его достаточно хорошо и думаю, что он согласится", – резюмировал президент США.
К слову, Дональд Трамп заявил, что имел разговор с Владимиром Путиным 13 марта. По его словам, есть очень хорошие шансы, что "эта ужасная, кровавая война может наконец завершится".