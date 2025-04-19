Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Как Рубио избегает критики Путина

Прошло менее шести недель с момента, как Украина согласилась на прекращение огня, предложенное США, Марко Рубио заявил: "Теперь мяч на стороне России". Однако после последних переговоров в Париже его выступление выглядит таким, будто ничего не произошло.

Главным моментом дипломатических усилий стало то, что 11 марта Украина согласилась на перемирие, а Россия отказалась. Таким образом, инициатива перешла к Владимиру Путину, который ответил не нейтрально, а жестоко. Он начал новую волну атак по гражданской инфраструктуре Украины, выпустив две баллистические ракеты по центру Сум в Вербное воскресенье, что привело к гибели по меньшей мере 36 человек, среди которых двое детей.

11 марта Рубио отметил, что если Россия отвергнет прекращение огня, "тогда мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира". По его логике, США должны были бы признать Россию именно таким препятствием и объединиться с европейскими союзниками для давления на Путина.

Однако в его последнем заявлении не было и намека на это. Зато Рубио отметил, что если соглашение больше не имеет шансов на реализацию, США просто "будут двигаться дальше".

Вместо того, чтобы указать на сторону, которая не приняла перемирие, госсекретарь уклоняется от участия в одном из самых трагических событий со времен Второй мировой войны, отдавая предпочтение тому, что назвал "другими приоритетами".

Почему Рубио вынужден подстраиваться под настроения Трампа

В издании отмечают, что Рубио является частью младшего поколения политиков, поэтому он точно не страдает амнезией. Он понимает, что именно Путин начал войну и является главным препятствием для мира.

Проблема Рубио в том, что он постоянно балансирует между собственной позицией и риском потерять доверие президента, который продолжает полагаться на Путина и не намерен усиливать давление на Россию,

– говорится в статье.

В то же время Трамп пытается влиять не на агрессора, а на жертву агрессии – Украину, в частности останавливая поставки вооружений и разведданных в критические моменты.

Логика Трампа выглядит противоречивой: он давит на союзника и игнорирует действия врага. Если Рубио хочет сохранить свою политическую карьеру, ему приходится приспосабливаться к мнению Трампа, даже если это вредит его репутации и самоуважению.

Бывшие госсекретари США считали своим долгом честно говорить президенту правду, но Рубио, который только вступил в свою должность и еще не оправился от соперничества с Трампом, кажется, не относится к таким политикам.