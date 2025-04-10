Глава Пентагона Хегсет будет участвовать в заседании "Рамштейна", но есть нюанс, – Defense News
- Министр обороны США Пит Хегсет будет участвовать в заседании "Рамштейна", хотя ранее сообщалось о его отсутствии. Глава Пентагона будет
- На заседании лично будут присутствовать генерал Кристофер Каволи и генерал Кертис Баззард.
- Чиновники все еще выражают беспокойство относительно уровня приверженности США поддержке Украины и безопасности Европы.
Министр обороны США Пит Хегсет все же будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "Рамштайн". Однако глава Пентагона будет на встрече не вживую, а в онлайн-формате.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.
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Что известно об участии Хегсета в "Рамштайн"
Следующее заседание Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины состоится в пятницу, 11 апреля, в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии. Ранее сообщалось, что министр Хегсет вообще не будет принимать в нем участия.
Впрочем, по словам европейских и американских чиновников, даже онлайн-присутствие министра на "Рамштайн" лучше полного отказа. В то же время они предпочли бы его личное участие и в целом остаются настороженными относительно уровня преданности США делу поддержки Украины и безопасности Европы в целом.
Кроме того, ожидается, что на саммите лично будет присутствовать генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Также участие примет генерал Кертис Баззард, глава отдельной группы по координации безопасности помощи Украине.
К слову, ранее журналисты CNN писали, что Пит Хегсет, вероятно, не посетит следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. Это было бы первым случаем за 3 года, когда представителя Минобороны США не было бы на встрече.