Две ключевые причины: почему Европа сейчас готова тратить миллиарды на поддержку Украины

Европа сейчас готова соглашаться на условия Дональда Трампа по поставкам американского оружия. Речь идет, в частности, о закупке дорогостоящих комплексов Patriot, а также о 10 миллиардах долларов, уже согласованных во время встречи с Генеральным секретарем НАТО и Марком Рютте.

Об этом заявил в эфире 24 Канала политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых групп Алексей Буряченко. Он объяснил, что первая причина согласия Европы заключается в том, что Украина фактически выигрывает для Европы время – время на внутреннюю трансформацию и усиление готовности к растущим угрозам безопасности.

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Европа соглашается на условия США

Таких вызовов немало: российская агрессия, угрозы со стороны Калининградского анклава, ситуация вокруг Сувальского коридора – все это лишь элементы сложной мозаики безопасности.

Вторая причина – европейские лидеры все четче осознают, что Украина должна стать важной составляющей европейской системы безопасности. Уже в ближайшие годы она может присоединиться к ЕС и НАТО, а пока – активно участвует в "Коалиции желающих", которая укрепляет обороноспособность западного мира.

То есть они инвестируют сами в себя – в собственную безопасность напрямую. Потому что когда Урсула фон дер Ляйен и другие "евробюрократы" говорят, что Украина с большой вероятностью должна уже до конца года открыть все переговорные кластеры (если не через политическое решение, то хотя бы – процессуально), она действительно может стать членом ЕС до 2030 года,

– сказал Алексей Буряченко.

Он добавил, что системы Patriot войдут в единую систему безопасности ЕС и уже не будут исключительно украинскими, а станут, условно говоря, частью общего "зонтика" – своеобразного аналога европейской армии.

Важно! 14 июля Дональд Трамп заявил, что США сосредоточатся на производстве оружия, которое будут оплачивать страны НАТО. Эту инициативу уже поддержали восемь государств, и их количество, по словам чиновников Альянса, будет расти. В перечень входят Канада и семь европейских стран: Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания и Финляндия.

Китай и США заинтересованы в напряжении в Европе

Китаю, как и США, выгодно держать Европу в постоянном напряжении из-за угрозы нападения со стороны России. В то же время речь не идет о полномасштабном нападении России на Европу, поскольку такая война "в долгую" является для нее экономически невозможной.

Еще до полномасштабного вторжения в Украину доля российской экономики составляла лишь 2% мирового ВВП, а сейчас – еще меньше. К тому же Россия практически полностью зависима от Китая, поэтому она просто не выдержит длительного противостояния.

Речь идет, в худшем случае, о краткосрочной – недельной – спецоперации в направлении прорыва Сувальского коридора в сторону Калининградской области, с целью взять под контроль Балтийское море.

Это позволило бы заблокировать инициативы нордических стран, отрезать страны Балтии и, как следствие, вызвать масштабный политический кризис внутри блока НАТО и ЕС. С большой вероятностью это привело бы или к распаду Европейского Союза, или к тому, что европейцы согласились бы на переговоры с Россией.

Я совсем не верю в то, что США действительно готовы взять на себя обязательства в рамках 5-й статьи НАТО и защищать европейцев, при этом вступая в войну с крупнейшей ядерной державой мира – Россией. Поэтому риски сейчас огромные. Тем более это не гипотетические риски 2030 или 2035 года – они могут проявиться уже в ближайшем будущем. То есть, условно говоря, даже в конце этого года или в начале следующего,

– сказал Буряченко.

Он отметил, что Владимир Путин сейчас загнан в тупик. Российская экономика не способна обеспечить масштабирование боевых действий и поддержку войны в 2026 – 2027 годах.

Поэтому уже сейчас Кремль должен перевернуть геополитическую шахматную доску и вырваться из губительной для себя ситуации. И это, вероятнее всего, не о дальнейшем обострении войны в Украине. Настоящая угроза – в потенциальных действиях России в отношении европейских стран. Именно туда сегодня стоит внимательно присматриваться.

Осенние учения в Беларуси и роль КНДР

Он добавил, что стоит присмотреться к осенним учениям в Беларуси. Тем более – на фоне сообщений о том, что около 50 тысяч северокорейских военных могут быть интегрированы в армию России – вероятно, в районе Курской области или на Сумском направлении. В рамках учений их будет чрезвычайно легко перебросить в сторону Сувальского коридора – под видом маневров.

Северокорейцы под нейтральным флагом могут осуществить нападение на страны НАТО и ЕС с территории Беларуси. Это вполне в стиле спецопераций ФСБшника Путина. Думаю, затягивать с этой историей он точно не будет,

– сказал Буряченко.

Он добавил, что Дональду Трампу и Си Цзиньпину выгодно, чтобы Россия продолжала держать Европу в напряжении. Россия сегодня полностью зависима от Китая: Пекин спокойно получает доступ к ее природным ресурсам и одновременно может выступать посредником между Европой и "непредсказуемой" Россией. Это позволяет Китаю предлагать себя как стабилизирующую силу и укреплять влияние на континенте.