Не Россия: для США и Европы существует более опасная страна
- Китай считается самой большой угрозой для демократии, поскольку он координирует действия автократических режимов России, Ирана и Северной Кореи под своим лидерством.
- События в Восточной Азии и война в Украине взаимосвязаны, и Украина должна быть солидарной с этим регионом против автократических угроз.
Китай является главной угрозой для демократии, ведь координирует действия автократических режимов – России, Ирана и Северной Кореи – под собственным лидерством. Он способствует продолжению войны в Украине, поддерживая Москву технологически и политически.
События в Восточной Азии непосредственно влияют на безопасность и будущее Украины, так же как война в Украине имеет значение для этого региона. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов.
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Почему Китай является угрозой номер один для демократии
Каким образом могут развернуться переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в ближайшее время – сказать трудно. Китай исчез из декларации нынешнего саммита НАТО. Почему именно – непонятно. Возможно, это была не американская, а европейская инициатива. Здесь можно дискутировать, но факт остается фактом: Китай – угроза номер один.
По словам Артура Харитонова, некоторые группы в Белом доме сейчас очень хотят вернуть Америку на Ближний Восток, чтобы сделать его приоритетом. Но это будет вредно как для Украины, так и для Восточной Азии. В этом смысле Украина и Восточная Азия должны быть солидарными.
И мы таковыми являемся. Это наше ключевое направление, это наш "театр". Ближний Восток – не наш "театр",
– отметил он.
Если говорить о реальных угрозах для мира, то, учитывая масштабы зла, которое приносит Россия, а также то, как Китай помогает ей, именно эти факторы остаются ключевыми в продолжении войны. Серьезно говорить об Иране как о главном игроке – уже нет оснований.
В сети немало комментариев, где люди пишут: "Ой, не будут больше производиться шахеды". Такое мнение свидетельствует о проблемах в украинском медиаполе, которое почему-то до сих пор изображает Иран как главного донора дронов-камикадзе. Хотя на самом деле "Шахеды" уже идеально собираются в России, Китае, Северной Корее. Иран в этой истории с 2023 года уже почти не нужен. Но украинцы до сих пор верят в этот нарратив.
Иранский режим также должен попасть под ту же "гильотину", как Россия, Китай и Северная Корея,
– отметил эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии.
Но надо смотреть на реальные вещи – например, что означает для Украины повышение цен на нефть. Сейчас цены спадают, но никто не знает, когда будет следующая дестабилизация, когда могут быть сорваны цепи поставок.
Украина не может защищаться, воевать и развиваться вне цивилизованного мира. А цивилизованный мир – это не только Европа и Америка, но и значительная часть Индо-Тихоокеанского региона. Именно поэтому все, что происходит в Украине, имеет значение для них, и наоборот – все, что происходит у них, имеет значение для нас.
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Когда где-то кто-то принимает важные решения без обсуждения с союзниками – это плохой сигнал. И особенно плохой потому, что автократии – Иран, Россия, Северная Корея – координируются, коллаборируют, созваниваются и действуют под четким лидерством Си Цзиньпина. Это делает их более едиными, чем нынешний демократический мир.