"Устали от Трампа": почему Москва рассматривает возможность переговоров с Европой

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Какие подробности?

Директор программы по России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил, что в Кремле надеются на ослабление позиций американского лидера Дональда Трампа после промежуточных выборов в США.

По словам аналитика, непредсказуемость политики Вашингтона заставляет Москву искать альтернативные пути диалога, поэтому она проявила большую готовность вовлекать европейские страны в переговорный процесс после визита спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время Мошес подчеркнул, что такие дипломатические шаги не свидетельствуют о готовности агрессора идти на уступки, поскольку Россия и дальше пытается нанести полное военное поражение Украине.

Об этом, кстати, свидетельствуют и жестокие обстрелы украинских городов, практически не прекращающиеся. В частности, под ударом 29 октября оказались Днепр и Чернигов.

Разногласия в Европе по контактам с Кремлем

Недавний разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным и волна критики после него продемонстрировали глубокое отсутствие единства внутри континента.

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Европейские правительства еще с лета ведут безрезультатные переговоры о необходимости назначения специального представителя для прямого диалога с Москвой о прекращении войны.

Из-за отсутствия согласованного решения Европа рискует остаться без представительства на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби, где будут определяться рамки безопасности континента на многие десятилетия вперед.

Издание отмечает, что в этом году европейские страны уже существенно отошли от прежней жесткой изоляции российского лидера.

Послы Великобритании, Франции и Германии проводили контакты с российскими должностными лицами, а дипломатический советник Эммануэля Макрона лично посещал Москву.

Проблема мандата и угроза раздробленности Возможную роль главного дипломатического представителя Евросоюз мог бы делегировать вице-президенту Еврокомиссии Кае Каллас.

Впрочем, отмечают журналисты, ей критически не хватает полномочий, а среди столиц блока усиливается разочарование работой возглавляемой ею дипломатической службы.

Кроме того, российское руководство категорически выступает против контактов с Каллас по мирному урегулированию войны. Достичь консенсуса по отношению к любой другой кандидатуре также крайне сложно из-за риска наложения вето со стороны хотя бы одного государства ЕС.

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В таких условиях индивидуальная инициатива нордических лидеров может побуждать других политиков прокладывать собственные сепаратные каналы коммуникации с Кремлем.

Контекст переговоров нордических стран

Напомним, ранее мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели полуторачасовые телефонные переговоры с Путиным, заверив, что действовали в целях безопасности региона и защиты интересов Украины перед встречей в Абу-Даби.

Как уже сообщалось на нашем сайте, эта инициатива вызвала серьезное возмущение Дании и Швеции, лидеры которых предупредили об опасности нарушения европейского единства на фоне продолжающихся российских ударов.