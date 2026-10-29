"Втомилися від Трампа": чому Москва розглядає переговори з Європою

Про це повідомляє видання The Guardian.

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Директор програми з питань Росії у Фінському інституті міжнародних відносин Аркадій Мошес заявив, що в Кремлі сподіваються на послаблення позицій американського лідера Дональда Трампа після проміжних виборів у США.

За словами аналітика, непередбачуваність політики Вашингтона змушує Москву шукати альтернативні шляхи діалогу, тому вона виявила більшу готовність залучати європейські країни до переговорного процесу після візиту спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас Мошес підкреслив, що такі дипломатичні кроки не свідчать про готовність агресора йти на поступки, оскільки Росія й надалі намагається завдати повної військової поразки Україні.

Про це, до речі, свідчать і жорстокі обстріли українських міст, які практично не припиняються. Зокрема, під ударом 29 жовтня опинилися Дніпро та Чернігів.

Розбіжності в Європі щодо контактів із Кремлем

Нещодавня розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним і хвиля критики після неї продемонстрували глибоку відсутність єдності всередині континенту.

Реклама

Європейські уряди ще з літа ведуть безрезультатні переговори про необхідність призначення спеціального представника для прямого діалогу з Москвою щодо припинення війни.

Через відсутність узгодженого рішення Європа ризикує залишитися без представництва на майбутніх тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, де визначатимуться рамки безпеки континенту на багато десятиліть уперед.

Видання зауважує, що цього року європейські країни вже суттєво відійшли від колишньої жорсткої ізоляції російського лідера.

Посли Великої Британії, Франції та Німеччини проводили контакти з російськими посадовцями, а дипломатичний радник Еммануеля Макрона особисто відвідував Москву.

Проблема мандата та загроза роздробленості

Можливу роль головного дипломатичного представника Євросоюз міг би делегувати віцепрезидентці Єврокомісії Каї Каллас.

Утім, наголошують журналісти, їй критично бракує повноважень, а серед столиць блоку посилюється розчарування роботою очолюваної нею дипломатичної служби.

Крім того, російське керівництво категорично виступає проти контактів із Каллас стосовно мирного врегулювання війни.

Реклама

Досягти консенсусу щодо будь-якої іншої кандидатури також вкрай складно через ризик накладення вето з боку хоча б однієї держави ЄС. За таких умов індивідуальна ініціатива нордичних лідерів може спонукати інших політиків прокладати власні сепаратні канали комунікації з Кремлем.

Контекст переговорів нордичних країн

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели півторагодинні телефонні переговори з Путіним, запевнивши, що діяли задля безпеки регіону та захисту інтересів України перед зустріччю в Абу-Дабі.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, ця ініціатива викликала серйозне обурення в Данії та Швеції, лідери яких попередили про небезпеку порушення європейської єдності на тлі російських ударів, що тривають.