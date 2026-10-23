"Шантаж не сработал": почему Трамп изменил тактику насчет Starlink

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, изначальной целью Трампа было желание заставить Украину проявить большую уступчивость на переговорах. При этом сам президент США начал сближаться с диктатором Путиным.

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Почему давление на Украину провалилось?

Как подчеркнул Краев, Киев отстоял свою субъектность и не пошел на уступки. И это было правильное решение.

Очевидно, что ключевой целью такой, по сути, мафиозной тактики было заставить Украину быть более уступчивой, заставить Украину говорить в Осло немного иначе, заставить нас и европейцев немного снизить собственные ожидания от переговоров. Этого, к счастью, не произошло– отметил Краев.

Прогнозы

В конце концов позиция администрации Трампа начала сказываться и на Республиканской партии накануне выборов. Американское общество не поверило, что цены на дизельное топливо выросли из-за ударов по российским НПЗ, а не из-за войны Трампа с Ираном.

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Американцы начали задавать дополнительные вопросы Трампу и республиканцам из-за давления на Украину. Люди не поверили, что именно от Украины зависят цены на топливо. Народ также не поверил, что Украина хочет продолжения войны. Логика Трампа не сработала в контексте Республиканской партии. И все эти идеи пришлось понемногу откатывать– отметил Краев.

Почему Трамп отступил: смотрите видео 24 Канала

На этом фоне Трамп и его команда начали перекладывать "картошку". То виноват был Маск, то Пентагон, то Белый дом. И в конце концов президент США официально заявил, что ограничения на работу Starlink сняты.

Добавим, что, несмотря на то, что Трамп заявил о снятии ограничений на Starlink, в Киеве опровергают эту информацию. Скорость работы военного Starlink в Украине до сих пор ограничена. Связь пропадает при скорости свыше 161 километра в час.