"Шантаж не спрацював": чому Трамп змінив тактику щодо Starlink

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, початковою метою Трампа було бажання змусити Україну бути поступливішою на переговорах. При цьому сам президент США почав зближатися з диктатором Путіним.

Реклама Adv

популярні відео

Чому тиск на Україну провалився?

Як наголосив Краєв, Київ відстояв свою суб'єктність та не пішов на поступки. І це було правильне рішення.

Очевидно, що ключова ціль такої мафіозної, по суті, тактики була примусити Україну бути більш поступливою, примусити Україну трохи інакше говорити в Осло, примусити нас і європейців трохи знизити власні очікування від переговорів. Цього, на щастя, не сталося– зазначив Краєв.

Прогнози

Зрештою позиція адміністрації Трампа почала бити і по Республіканській партії напередодні виборів. Американське суспільство не повірило, що ціни на дизель пішли вгору через удари по російських НПЗ, а не через війну Трампа з Іраном.

Реклама

Американці почали ставити додаткові питання Трампу та республіканцям через тиск на Україну. Люди не повірили, що саме від України залежать ціни на пальне. Народ також не повірив, що Україна хоче продовження війни. Логіка Трампа не спрацювала в контексті Республіканської партії. І всі ці ідеї довелося потроху відкачувати– зауважив Краєв.

Чому Трамп дав задню: дивіться відео 24 Каналу

На цьому тлі Трамп та його команда почали перекидати "картоплину". То Маск був винним, то Пентагон, то Білий дім. І зрештою президент США офіційно заявив, що обмеження роботи Starlink зняли.

Додамо, попри те, що Трамп заявив про зняття обмежень на Starlink, у Києві спростовують цю інформацію. Швидкість роботи військового Starlink в Україні досі обмежена. Зв'язок губиться на швидкості до 161 кілометра на годину.