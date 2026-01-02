"Буданов имеет прочные контакты с США": NYT объяснил расчет Зеленского
- Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.
- Это может осложнить его участие в возможных президентских выборах.
- Буданов имеет прочные контакты с США, что важно для мирных переговоров, и известен своей репутацией смелого и порой рискованного разведчика.
2 января Владимир Зеленский сообщил, что новым руководителем Офиса президента станет 39-летний генерал Кирилл Буданов. Тот с 2020 года возглавляет Главное управление разведки Украины.
Это назначение происходит на фоне активизации мирных переговоров с США и Россией, а также возобновления разговоров о выборах, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.
Зачем Зеленский назначил Буданова главой своего Офиса?
Буданова считают потенциальным соперником Зеленского на потенциальных президентских выборах.
"Пребывание в составе Офиса Президента может осложнить его возможное участие в президентской гонке", – отмечает издание.
Кроме того, Буданов имеет прочные контакты с США, что может быть важным в мирных переговорах с администрацией Трампа.
Он проходил подготовку в рамках программы при поддержке ЦРУ, а после ранения на востоке Украины лечился в военном медцентре Уолтера Рида в Мэриленде – редкий случай для украинского военного.
Зеленский назначил Буданова руководителем ГУР в 2020 году. Уже в 34 года он имел репутацию смелого разведчика, который иногда превышал пределы, допустимые для украинского руководства и западных союзников.
Под его руководством ГУР осуществлял убийства и саботажные операции за линией фронта, включая территорию России.
В 2016 году он возглавил группу коммандос на оккупированном Россией Крымском полуострове, планируя заложить взрывчатку на аэродроме. Когда их задержали российские военные, подразделение Буданова вступило в бой, убив нескольких россиян, в частности сына генерала. Украинцы вернулись на контролируемую территорию без потерь.
Операция разозлила Белый дом, который опасался эскалации с Россией, и вызвала резкую критику со стороны тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена.
С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Буданов стал одним из самых известных деятелей войны, несмотря на то, что в основном отвечал за тайные операции.
Кирилл Буданов также поддерживал связи с российской стороной для переговоров об обмене пленными – такую роль среди высшего украинского руководства выполнял только он.
Что известно о назначении Буданова руководителем Офиса?
- С 28 ноября кресло руководителя Офиса президента оставалось пустым. Андрея Ермака уволили после скандала вокруг Тимура Миндича.
- СМИ называли претендентами на должность главы Офиса премьера Юлию Свириденко, заместителя руководителя ОП Павла Палису, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу и тому подобное.
- 30 декабря Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой, а 2 января сообщил, что предложил Буданову возглавить Офис президента.
- Генерал согласился, отметив, что это для него большая честь.
- Вместо Буданова во главе ГУР будет стоять руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.