Трамп стремится устроить масштабную церемонию подписания мира между Украиной и Россией, – CNN
- Дональд Трамп стремится устроить грандиозную церемонию подписания мирного соглашения между Украиной и Россией с предоставлением гарантий безопасности.
- Зеленский настаивает на ратификации гарантий безопасности Конгрессом США и готов заморозить войну при условии сохранения украинских войск на Донбассе.
Дональд Трамп хочет превратить подписание мирного соглашения в грандиозное публичное шоу мирового масштаба, где Украине предоставили бы гарантии безопасности. Однако Зеленский подчеркнул, что не может дать "страну на тарелке" и настаивает на ратификации гарантий безопасности.
По мнению Трампа, церемония бы подчеркнула его роль в завершении войны. Об этом пишет CNN.
Что планирует Трамп относительно подписания мирного соглашения?
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение с Штатами и европейскими странами. Это предоставило бы гарантии безопасности сразу.
Как отмечает издание, Трамп планирует организовать масштабную и грандиозную церемонию вокруг подписания, которая ознаменует окончание войны.
И все же, Зеленский настаивает на том, чтобы гарантии безопасности сначала были согласованными и ратифицированными Конгрессом США. По его мнению, это придаст уверенности в союзниках в будущем. Особенно это важно для народа, ведь его неоднократно подводили в прошлом.
Россия хочет просто вывести нашу армию. Мы не можем быть такими, простите, глупыми ребятами. Мы не дети. Мы прошли через эту войну в течение всех этих лет, и поэтому мы просто, мы не можем дать им страну на тарелке,
– заявил Зеленский.
Президент Украины заявил, что готов заморозить войну на нынешней линии фронта. Но при условии, что украинские войска останутся в районах восточной части Донецкой области.
Что известно о мирных переговорах?
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США пока не дали прорыва из-за отсутствия четких гарантий безопасности. Он подчеркнул, что простых заверений недостаточно – Украина ожидает конкретных механизмов реагирования союзников и настаивает на предварительном согласовании и ратификации гарантий.
В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир возможен только при условии учета интересов России. А действия Москвы в 2022 году якобы не нарушают Будапештский меморандум и являются "самообороной".
Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча может состояться в течение 7 – 10 дней в Швейцарии. Он отметил, что Украина готова к диалогу, но не будет принимать условий Кремля и ожидает реального прекращения огня. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скепсис относительно быстрого достижения мира из-за отсутствия готовности России к компромиссам.