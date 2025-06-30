В Палате представителей США представили резолюцию по похищенным Россией украинским детям

В Конгрессе США появилась резолюция, осуждающая похищение Россией украинских детей. Авторы документа призвали вернуть всех депортированных детей до заключения мирного соглашения.

В заявлении похищение детей названо военным преступлением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США.

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В США осуждают депортацию детей в Россию

В понедельник, 30 июня, американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол вынесли в Палате представителей резолюцию, осуждающую похищение Россией украинских детей. В документе говорится о насильственном перемещении по меньшей мере 19 500 детей, а по некоторым оценкам – до 200 тысяч.

Грегори Микс назвал такие действия оккупантов "зверством" и отметил, что эти преступления не являются единичными случаями. Также, их назвали следствием войны, которую развязал Владимир Путин.

Путин – военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины,

– заявил демократ Микс.

В то же время Майк Маккол обратил внимание на масштаб трагедии. Он сообщил, что детей лишают идентичности, усыновляют в России или учат уважать российскую армию.

Также, конгрессмен отметил, что США имеют моральный долг добиться возвращения каждого ребенка до наступления мира.

К слову, на переговорах в Стамбуле 2 июня российская сторона признала факт похищения украинских детей, но не согласилась с цифрами. Украинская делегация заявила о 20 тысячах депортированных, тогда как россияне утверждали, что таких только сотни.