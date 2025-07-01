У заяві викрадення дітей названо воєнним злочином. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

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У США засуджують депортацію дітей в Росію

У понеділок, 30 червня, американські конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол винесли у Палату представників резолюцію, що засуджує викрадення Росією українських дітей. У документі йдеться про насильницьке переміщення щонайменше 19 500 дітей, а за деякими оцінками – до 200 тисяч.

Грегорі Мікс назвав такі дії окупантів "звірством" та наголосив, що ці злочини не є поодинокими випадками. Також їх назвали наслідком війни, яку розв'язав Володимир Путін.

Путін – воєнний злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини,

– заявив демократ Мікс.

Водночас Майк Маккол звернув увагу на масштаб трагедії. Він повідомив, що дітей позбавляють ідентичності, усиновлюють у Росії або навчають поважати російську армію.

Також, конгресмен наголосив, що США мають моральний обов'язок домогтися повернення кожної дитини до настання миру.

До слова, на переговорах у Стамбулі 2 червня російська сторона визнала факт викрадення українських дітей, але не погодилася з цифрами. Українська делегація заявила про 20 тисяч депортованих, тоді як росіяни стверджували, що таких лише сотні.