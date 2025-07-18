Их необходимо вернуть домой: TIME посвятил обложку украинским детям, которых похитила Россия

Новый выпуск журнала TIME вышел с обложкой, посвященной проблеме похищения украинских детей во время войны с Россией. Одной из причины привлечения внимания к депортации детей является тот факт, что в переговорном процессе этот вопрос ушел на второй план.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TIME. В статье издания говорится о том, что в Украину за время вторжения удалось вернуть около 1200 детей, а еще 19 564 ребенка остаются в России.

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Почему TIME обратил внимание на проблему депортации детей?

Вернуть похищенных детей из Украины, по мнению автора статьи Саймона Шустер, нужно как можно быстрее, ведь со временем их будет труднее вернуть и реинтегрировать из-за влияния российской пропаганды. Уже известны случаи, когда дети стали жертвами русификации. Так 11-летний Сергей отказался говорить со своими родственниками в Украине после того, как провел несколько месяцев в российской приемной семье. Новые "родители" убедили парня, что Украина будет уничтожена и ему будет некуда возвращаться.

Представители Йельского университета в США выяснили, что в целом в Россию оккупанты могли систематически "переместить" 8,4 тысячи детей.

По возвращению детей сильное давление на Владимира Путина осуществляет Гаага. Известно, что один ордер на арест российского диктатора Международный уголовный суд выдал из-за "незаконной передачи украинских детей в Россию".

Вопрос возвращения детей в Украину удалось поднять на переговорах в Стамбуле 4 июня. Глава российской делегации Владимир Мединский показал Путину список похищенных детей, который ему предоставили представители Украины. В нем насчитывалось 339 несовершеннолетних.

Мединский сказал, что стоит посчитать, кто из них находится в России, но диктатор по этому поводу ничего не сказал.

За пределами России похищение этих детей широко рассматривают как военное преступление, а в Кремле это не считают срочным вопросом,

– отметили в TIME.

Как заявил источник Шустера в Кремле, Путин мог бы вернуть детей в рамках "любого гуманитарного обмена", но он не считает этот вопрос важным.

Журналист также описал случай похищения россиянами на тот момент 10-месячной Маргариты Прокопенко из детского дома в Херсоне. Ее "удочерил" соратник Путина и бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он является ярким сторонником "русской идеи" и считает Украину "нацистской". Более того, Миронов хотел бы чтобы инфраструктуру страны "уничтожили раз и навсегда".

Расследование BBC показало, что жена Миронова Инна Варламова несколько раз ездила в Херсон, чтобы увидеться с девочкой до ее исчезновения. То есть ребенка похитили специально для семьи российского чиновника. "Новые родители" выдали девочке новое свидетельство о рождении, в котором ей имя написали как Марина Миронова.

Исследователи обнаружили Йельского университета также обнаружили, что детей, которых забирали даже из прифронтовых регионов Украины, помещали во временные приюты. Затем их передавали в российские приемные семьи. Иногда перемещение детей происходило даже военно-транспортными самолетами.

В связи с переводом несовершеннолетних в Россию, а также из-за возможного демографического кризиса существует огромная потребность срочно вернуть украинских детей домой.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский поручил эту миссию одной из своих близких помощниц, старшему советнику главы Офиса Президента Андрея Ермака Дарье Заривной. В комментарии изданию она сказала, что ее особенно беспокоит случай похищения Маргариты Прокопенко.

Если мы не вернем этих детей в ближайшее время, российская система сможет настроить их против нас,

– отметила Заривная.

Стоит отметить, что президент не желает обменивать украинских детей на пленных россиян, ведь они не являются военнопленными. Поэтому для их возвращения должен быть другой процесс.

"Вопрос сводится к воле определенных лидеров, которые могут просто оказывать давление на Путина, чтобы он вернул детей. Трамп – один из них", – отметил Зеленский.

Украина на каждом раунде переговоров и во время телефонных разговоров с Дональдом Трампом продолжала требовать возвращения своих детей и продолжает это делать.