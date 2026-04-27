Ни одного другого президента не пытались столько раз убить, Белый дом о покушении на Трампа

Вечером 25 апреля во время ужина в отеле Хилтон произошла стрельба, которая угрожала жизни президента США и его ближайших соратников. Это уже третья серьезная попытка покушения на Дональда Трампа за последние два года – подобного масштаба угроз не переживал ни один президент в истории.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Clash Report.

Как в Белом доме высказались о последнем покушении на Трампа?

Пресс-секретарь, комментируя стрельбу во время ужина, заметила, что американский президент в условиях опасности отреагировал на ситуацию довольно спокойно.

Покой Дональда Трампа перед лицом хаоса, когда еще один человек пытался посягнуть на его жизнь, действительно поражал,

– сказала Левитт.

Так, в Вашингтоне подчеркивают, что Трамп не боится риска и готов подвергать себя опасности. Также прозвучало заявление, что постоянные обвинения и ярлыки якобы могут способствовать росту насилия.

Любопытно! Сам Трамп ошеломил заявлением о том, что стрельбы в отеле Washington Hilton можно было бы избежать, если бы на территории Белого дома был построен большой и хорошо защищенный бальный зал для проведения мероприятий.

Со своей стороны, эксперт-международник Максим Несвитайлов предположил, что этот инцидент мог быть намеренно организованной информационной акцией с целью повышения популярности Трампа.

Что известно о покушавшемся стрелке?

Подозреваемым в нападении оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Он – учитель из Калифорнии, который, по данным следствия, действовал самостоятельно. Ему инкриминируется использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального правоохранителя.

По информации CNN, накануне инцидента Аллен оставил семье записку, в которой изложил свои намерения. Его брат сообщил полиции об этом письме буквально за несколько минут до стрельбы. По словам Трампа, в записке якобы упоминалась "ненависть к христианам".

В то же время сестра подозреваемого рассказала, что он регулярно посещал стрельбища, делал радикальные заявления и говорил о намерении совершить "нечто серьезное". Мужчина приобрел два пистолета и дробовик, которые хранил в родительском доме без их ведома.

Отдельно отмечается, что подозреваемый был активен в соцсети BlueSky, где выражал поддержку Украине, в частности распространял сборы средств для украинских подразделений и студентов, а также негативно реагировал на сокращение помощи Киеву со стороны США.