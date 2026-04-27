Ни одного другого президента не пытались столько раз убить, Белый дом о покушении на Трампа
- Стрельба во время ужина в гостинице Хилтон, угрожавшая жизни Дональда Трампа, стала уже третьей попыткой покушения на него за два года.
- Об этой ситуации отдельно высказались в Белом доме, отметив, что глава Белого дома не боится риска.
Вечером 25 апреля во время ужина в отеле Хилтон произошла стрельба, которая угрожала жизни президента США и его ближайших соратников. Это уже третья серьезная попытка покушения на Дональда Трампа за последние два года – подобного масштаба угроз не переживал ни один президент в истории.
Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Clash Report.
Актуально От 20-летних любителей до агентов Тегерана: история покушений на Дональда Трампа
Как в Белом доме высказались о последнем покушении на Трампа?
Пресс-секретарь, комментируя стрельбу во время ужина, заметила, что американский президент в условиях опасности отреагировал на ситуацию довольно спокойно.
Покой Дональда Трампа перед лицом хаоса, когда еще один человек пытался посягнуть на его жизнь, действительно поражал,
– сказала Левитт.
Так, в Вашингтоне подчеркивают, что Трамп не боится риска и готов подвергать себя опасности. Также прозвучало заявление, что постоянные обвинения и ярлыки якобы могут способствовать росту насилия.
Любопытно! Сам Трамп ошеломил заявлением о том, что стрельбы в отеле Washington Hilton можно было бы избежать, если бы на территории Белого дома был построен большой и хорошо защищенный бальный зал для проведения мероприятий.
Со своей стороны, эксперт-международник Максим Несвитайлов предположил, что этот инцидент мог быть намеренно организованной информационной акцией с целью повышения популярности Трампа.
Что известно о покушавшемся стрелке?
Подозреваемым в нападении оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Он – учитель из Калифорнии, который, по данным следствия, действовал самостоятельно. Ему инкриминируется использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального правоохранителя.
По информации CNN, накануне инцидента Аллен оставил семье записку, в которой изложил свои намерения. Его брат сообщил полиции об этом письме буквально за несколько минут до стрельбы. По словам Трампа, в записке якобы упоминалась "ненависть к христианам".
В то же время сестра подозреваемого рассказала, что он регулярно посещал стрельбища, делал радикальные заявления и говорил о намерении совершить "нечто серьезное". Мужчина приобрел два пистолета и дробовик, которые хранил в родительском доме без их ведома.
Отдельно отмечается, что подозреваемый был активен в соцсети BlueSky, где выражал поддержку Украине, в частности распространял сборы средств для украинских подразделений и студентов, а также негативно реагировал на сокращение помощи Киеву со стороны США.