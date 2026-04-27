Об обстоятельствах и организаторах предыдущих покушений пишет Sky News.

Смотрите также Покушение на Трампа или нечто другое: эксперты разобрали странные моменты стрельбы в Вашингтоне

Что известно о покушениях на Дональда Трампа?

За свою жизнь Трамп неоднократно сталкивался с угрозой быть убитым. Однако каждый раз ему удавалось выйти, почти, невредимым. Sky News проанализировали все 6 покушений на действующего американского президента:

Июнь 2016

20-летний британец Майкл Сэндфорд был заключен в тюрьму после попытки схватить полицейского на митинге в Лас-Вегасе. Позже он заявил, что поехал, чтобы попытаться убить тогда только кандидата от республиканцев. Сэндфорд был безработным, лечился от навязчивого компульсивного расстройства и анорексии. Он просрочил свою визу на 10 месяцев и незаконно находился в США. Он был заключен в тюрьму и отсидел половину своего годового срока наказания, прежде чем вернуться в Великобританию.

Июль 2024 года

Первое покушение в том году на кандидата от республиканцев. 47-летний пакистанец Асиф Мерчант был осужден за план убийства Трампа. Его арестовали в 2024 году, когда он собирался покинуть США, во время встречи с офицерами под прикрытием, которые выдавали себя за потенциальных киллеров.

Министерство юстиции сообщило, что преступление должно было осуществляться по указанию иранских властей, желающих отомстить за ликвидацию Вашингтоном иранского военного Касема Сулеймани в 2020 году. Иран отрицал обвинения в том, что пытался убить Трампа или других чиновников США. Мерчант признался, что был вынужден принять участие в покушении, но засвидетельствовал, что сделал это, чтобы защитить свою семью в Тегеране.

Июль 2024 года

Самое известное покушение на Трампа. Во время митинга в штате Пенсильвания, он был ранен в ухо, после того, как было сделано восемь выстрелов. 20-летнего стрелка Томаса Мэтью Крукса застрелили работники Секретной службы прямо на месте. Не обошлось и без жертв: один участник митинга погиб, еще двое получили серьезные ранения.

Сентябрь 2024 года

59-летний Райан Рут прятался в кустах с винтовкой типа АК-47, откуда пытался убить Трампа, когда он играл в гольф в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина пытался убежать, но был арестован в тот же день. Он получил пожизненный срок.

Февраль 2026 года

Секретная служба застрелила 21-летнего Остина Такера Мартина после того, как он пытался незаконно попасть в резиденцию Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Мужчина собирался использовать свое оружие, прежде чем его застрелили, по словам чиновников округа Палм-Бич. Его двоюродный брат впоследствии описал всю семью Остина как "больших сторонников Трампа".

Апрель 2026 года

В воскресенье, 26 апреля, во время ужина с участием Дональда Трампа в отеле Washington Hilton прозвучали выстрелы. Злоумышленника задержали, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами. Он признал, что хотел стрелять по высокопоставленным чиновникам. Некоторые эксперты выдвигали гипотезы, что это могла быть инсценировка.

Обратите внимание! Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом заявил, что не считает, что стрельбу могла организовать команда Трампа. По его мнению, показательным здесь является именно безопасностный акцент. Американская система не была готова к таким регулярным случаям, – заметил Буряченко. Дональд Трамп после инцидента заявил, что все сработали хорошо и у него нет никаких претензий. Однако, стало очевидно, что пробелы в мерах безопасности увидели во всем мире.

Что известно о стрельбе в Washington Hilton?

Дональд Трамп отругал журналистку, которая зачитала записку стрелка в Washington Hilton. І заявил, что он не насильник.

Мужчину, который открыл огонь во время мероприятия с участием американского президента оказался учителем. Трамп также подтвердил, что, по данным правоохранителей, мужчина был родом из Калифорнии. Предварительно, тот действовал самостоятельно. Кроме того, глава Белого дома рассказал, что нападающий пытался прорваться через пункт безопасности.

Трампа и членов его кабинета срочно вывели из зала. Стоит отметить, что отель Хилтон в Вашингтоне имеет трагическую историю: в 1981 году у него Джон Хинкли-младший пытался убить президента Рональда Рейгана.