Про обставини та організаторів попередніх замахів пише Sky News.

Що відомо про замахи на Дональда Трампа?

За своє життя Трамп неодноразово зіштовхувався з загрозою бути вбитим. Проте кожного разу йому вдавалося вийти, майже, неушкодженим. Sky News проаналізували всі 6 замахів на чинного американського президента:

Червень 2016

20-річний британець Майкл Сендфорд був ув'язнений після спроби схопити поліцейського на мітингу в Лас-Вегасі. Пізніше він заявив, що поїхав, щоб спробувати вбити тоді лише кандидата від республіканців. Сендфорд був безробітнім, лікувався від нав'язливого компульсивного розладу та анорексії. Він прострочив свою візу на 10 місяців та незаконно перебував у США. Він був ув'язнений і відсидів половину свого річного терміну покарання, перш ніж повернутися до Великої Британії.

Липень 2024

Перший замах того року на кандидата від республіканців. 47-річний пакистанець Асіф Мерчант був засуджений за план вбивства Трампа. Його заарештували у 2024 році, коли він збирався покинути США, під час зустрічі з офіцерами під прикриттям, які видавали себе за потенційних кілерів.

Міністерство юстиції повідомило, що злочин мав здійснюватись за вказівкою іранської влади, яка бажала помститися за ліквідацію Вашингтоном іранського військового Касема Сулеймані у 2020 році. Іран заперечував звинувачення в тому, що намагався вбити Трампа або інших чиновників США. Мерчант зізнався, що був змушений взяти участь в замаху, але засвідчив, що зробив це, щоб захистити свою сім'ю в Тегерані.

Липень 2024

Найвідоміший замах на Трампа. Під час мітингу у штаті Пенсільванія, його було поранено у вухо, після того, як було зроблено вісім пострілів. 20-річного стрільця Томаса Метью Крукса застрелили працівники Секретної служби прямо на місці. Не обійшлося і без жертв: один учасник мітингу загинув, ще двоє отримали серйозні поранення.

Вересень 2024

59-річний Райан Рут ховався в кущах з гвинтівкою типу АК-47, звідки намагався вбити Трампа, коли він грав у гольф у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Чоловік намагався втекти, але був заарештований того ж дня. Він отримав довічний строк.

Лютий 2026

Секретна служба застрелила 21-річного Остіна Такера Мартіна після того, як він намагався незаконно потрапити в резиденцію Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Чоловік збирався використати свою зброю, перш ніж його застрелили, за словами чиновників округу Палм-Біч. Його двоюрідний брат згодом описав всю сім'ю Остіна як "великих прихильників Трампа".

Квітень 2026

В неділю, 26 квітня, під час вечері за участю Дональда Трампа у готелі Washington Hilton пролунали постріли. Зловмисника затримали, ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен, озброєний дробовиком, пістолетом і ножами. Він визнав, що хотів стріляти по високопосадовцях. Деякі експерти висували гіпотези, що це могло бути інсценування.

Зверніть увагу! Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом заявив, що не вважає, що стрілянину могла організувати команда Трампа. На його думку, показовим тут є саме безпековий акцент. Американська система не була готова до таких регулярних випадків, – зауважив Буряченко. Дональд Трамп опісля інциденту заявив, що всі спрацювали добре і в нього немає жодних претензій. Однак, стало очевидно, що прогалини у безпекових заходах побачили в усьому світі.

Що відомо про стрілянину у Washington Hilton?

Дональд Трамп насварив журналістку, яка зачитала записку стрільця у Washington Hilton. І заявив, що він не ґвалтівник.

Чоловіка, який відкрив вогонь під час заходу за участі американського президента виявився вчителем. Трамп також підтвердив, що, за даними правоохоронців, чоловік був родом із Каліфорнії. Попередньо, той діяв самостійно. Окрім того, глава Білого дому розповів, що нападник намагався прорватися через пункт безпеки.

Трампа та членів його кабінету терміново вивели із зали. Варто зазначити, що готель Хілтон у Вашингтоні має трагічну історію: у 1981 році біля нього Джон Гінклі-молодший намагався вбити президента Рональда Рейгана.