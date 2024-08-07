За інформацією міжнародної преси, федеральні прокурори США висунули звинувачення 46-річному Асіфу Мерчанту в спробі організації вбивств американських політичних діячів на території США. Він нібито має зв'язки з Іраном.

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США звинувачує пакистанця у підготовці замахів

Мерчант, який провів деякий час в Ірані, прибув до США з Пакистану у квітні 2024 року та намагався знайти спільника для реалізації свого плану. Про це йдеться в кримінальній скарзі, поданій до федерального суду в Брукліні, Нью-Йорк.

Колишній президент Дональд Трамп був однією з тих осіб, яких Мерчант розглядав як можливу ціль,

– пише видання Bloomberg, посилаючись на анонімну особу, обізнану в цьому питанні.

За словами іншого джерела журналістів, немає доказів, що план Мерчанта мав будь-який стосунок до спроби замаху на Трампа, який стався у штаті Пенсильванія 14 липня.

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що вони зв'язуються з американськими чиновниками щодо цієї справи та очікують на додаткову інформацію.

Водночас місія Ірану при ООН заявила, що "не отримувала жодних звітів з цього питання від уряду США".

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Мерчант з'явився на початковому слуханні перед суддею Лоїс Блум у Брукліні, яка наказала його утримувати під вартою без права на заставу. Рішення обумовлене тим, що пакистанець становить серйозну загрозу для США та існує ризик його втечі.