Трамп объяснил, почему не носит бронежилет, несмотря на многочисленные покушения

Дональда Трампа неоднократно пытались убить. Несмотря на это, президент США отказывается носить бронежилет.

Во время общения с журналистами американский лидер объяснил, почему не носит бронезащиту. Об этом пишет AFP.

Смотрите также Пентагон был шокирован намерением Трампа вывести войска из Германии, – Politico

Почему Трамп отказывается от бронежилета?

Дональд Трамп признался, что не хочет носить бронежилет, потому что тот может сделать его полнее. Политик считает, что защитная одежда добавит ему лишние 9 килограммов.

Не знаю, смогу ли я это выдержать, если буду на вид на 20 фунтов (9 килограммов – 24 Канал) тяжелее,

– сказал президент США.

Заметим, что политик часто занимается внешним видом. Так, однажды он раскритиковал журнал Time за публикацию его фото на обложке, которое он назвал "худшим в истории". Трамп отметил, что фото было сделано под углом снизу, что ему не нравится, и призвал журнал заменить его.

Последнее покушение на Трампа

Последнее покушение на Трампа произошло вечером 25 апреля во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton. На мероприятии присутствовали администрация президента США и корреспонденты Белого дома.

В какой-то момент в бальный зал, где проходил ужин, попытался прорваться вооруженный мужчина. Он открыл огонь и ранил агента Секретной службы.

Трампа и его чиновников эвакуировали, а нападавшего задержали. Им оказался 34-летний учитель Коул Томас Аллена из Калифорнии. В соцсетях обвиняемого нашли много антитрамповских и антихристианских высказываний. Кроме того, мужчина обвинял администрацию Трампа в сокращении помощи Украине.

31-летний Коул Томас Аллен перед нападением прислал семье записку, в которой сообщил о своих намерениях расстрелять представителей администрации Дональда Трампа. "Я не жду прощения", – говорилось в сообщении. После этого он заселился в отель, где проходил ежегодный ужин с участием президента США и высокопоставленных чиновников. Следствие установило, что мужчина имел при себе пистолет и дробовик.

В письме Аллен назвал себя "доброжелательным федеральным убийцей". Мужчина вины не признает.