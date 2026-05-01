Під час спілкування з журналістами американський лідер пояснив, чому не носить бронезахист. Про це пише AFP.

Чому Трамп відмовляється від бронежилета?

Дональд Трамп зізнався, що не хоче носити бронежилет, бо той може зробити його повнішим. Політик вважає, що захисний одяг додасть йому зайві 9 кілограмів.

Не знаю, чи зможу я це витримати, якщо буду на вигляд на 20 фунтів (9 кілограмів – 24 Канал) важчим,

– сказав президент США.

Зауважимо, що політик часто переймається зовнішнім виглядом. Так, якось він розкритикував журнал Time за публікацію його фото на обкладинці, яке він назвав "найгіршим в історії". Трамп зазначив, що фото було зроблено під кутом знизу, що йому не подобається, і закликав журнал замінити його.

Останній замах на Трампа

Останній замах на Трампа відбувся увечері 25 квітня під час урочистої вечері в готелі Washington Hilton. На заході були присутні адміністрація президента США та кореспонденти Білого дому.

У якусь мить до бальної зали, де проходила вечеря, спробував прорватися озброєний чоловік. Він відкрив вогонь і поранив агента Секретної служби.

Трампа та його чиновників евакуювали, а нападника затримали. Ним виявився 34-річний вчитель Коул Томас Аллена з Каліфорнії. У соцмережах обвинуваченого знайшли багато антитрампівських та антихристиянських висловлювань. Окрім того, чоловік звинувачував адміністрацію Трампа у скороченні допомоги Україні.

31-річний Коул Томас Аллен перед нападом надіслав родині записку, у якій повідомив про свої наміри розстріляти представників адміністрації Дональда Трампа. "Я не чекаю на прощення", – йшлося в повідомленні. Після цього він заселився в готель, де проходила щорічна вечеря за участю президента США та високопосадовців. Слідство встановило, що чоловік мав при собі пістолет і дробовик.

У листі Аллен назвав себе "доброзичливим федеральним вбивцею". Чоловік провини не визнає.