Политолог объяснил, как токсичная политика Трампа лишает США союзников и усиливает врагов

Минобороны США во главе с Питом Хегсетом в секретном документе определило приоритеты для американских вооруженных сил. Прежде всего это сдерживание возможной агрессии захвата Китая против Тайваня.

В документе от Пентагона также указано, что США будут давить на союзников, в частности в Европе, чтобы они увеличили финансирование обороны и сдерживали угрозы со стороны России. Политолог Валерий Дымов в разговоре с 24 Каналом отметил, что США готовы отказаться от лидерства в определенных регионах, но их место очень быстро займут враги.

К теме Трамп против брутализма и модернизма: как в США хотят избавиться от архитектуры XX века

США идут по ложному пути

Дымов заметил, что Белый дом и Пентагон определяют стратегически правильную собственную цель – это Китай, который является самым мощным оппонентом США в мировых раскладах, а проблема Тайваня – очень опасная.

Однако Дональд Трамп делает в этом направлении совершенно неправильные тактические ходы. Вместо того чтобы привлекать партнеров, он ссорится с ними,

– подчеркнул политолог.

Это касается, в частности, стран НАТО, которые помогали США в Афганистане, в Ираке, выполняя свои союзнические обязательства.

Пит Хегсет, которого я считаю не совсем компетентным человеком на посту главы Пентагона, отмечает в секретном документе, что США надо выйти из определенных зон влияния. Но у меня вопрос: кто туда войдет? Понятно, что Китай,

– подчеркнул политолог.

США сейчас идут в направлении, который почему-то ошибочно считают перспективным. Они хотят противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе и сохранить Тайвань в сфере собственных интересов.

В то же время в этой стране распространяются прокитайские настроения, а вторая по рейтингу политическая сила усиливает сотрудничество с Пекином. В ситуации, когда США выходят из регионов, где господствовали, Тайваню, нужно считаться с новым центром силы.

Тогда и прокитайские партии и в Южной Корее скажут, мол, если США не хотят войны, то необходимо договариваться с Китаем,

– предположил Валерий Дымов.

Трамп своей токсичной политикой, критикуя и давя на союзников, в частности экономически, заставляет их искать другие рынки, других партнеров и другие возможности. Также, по его словам, Белый дом требует от європейских партнеров самим заниматься собственной безопасностью.

В то же время Европа действительно сейчас нуждается в военном переоснащении. Она акцентирует на необходимости противостоять России, и для этого важна по крайней мере военная интеграция Украины.

Если бы Трамп правильно понимал ситуацию, он должен был бы усиливать Украину, чтобы нивелировать угрозу России. Тогда бы это ослабило позиции Китая,

– сказал политолог.

Сегодня практически поднимая Россию в остатках ее субъектности, США, по его мнению, работают на усиление Китая и других своих врагов.

Отметим, что по данным The Washington Post, глава Пентагона Пит Хегсет подготовил секретный документ относительно приоритетов безопасности для США. В нем, вероятно, говорится о плане подготовки и победы в потенциальной войне с Китаем и защиты Соединенных Штатов от угроз, в частности, по Гренландии и Панамскому каналу.

Также, как указано в материале издания, Пентагон будет рассматривать конфликт только с Китаем при планировании действий в случае возможной войны. В то же время противостояние угрозе со стороны России должны взять на себя преимущественно европейские союзники США.