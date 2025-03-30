В документі від Пентагону також зазначено, що США тиснутимуть на союзників, зокрема у Європі, щоб вони збільшили фінансування оборони та стримували загрози з боку Росії. Політолог Валерій Димов у розмові з 24 Каналом наголосив, що США готові відмовиться від лідерства в певних регіонах, але їхнє місце дуже швидку займуть вороги.

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США йдуть хибним шляхом

Димов зауважив, що Білий дім та Пентагон визначають стратегічно правильну власну ціль – це Китай, який є найпотужнішим опонентом США у світових розкладах, а проблема Тайваню – дуже небезпечною.

Однак Дональд Трамп робить у цьому напрямку абсолютно неправильні тактичні ходи. Замість того, щоб залучати партнерів, він свариться з ними,

– підкреслив політолог.

Це стосується, зокрема, країн НАТО, які допомагали США в Афганістані, в Іраку, виконуючи свої союзницькі зобов'язання.

Піт Гегсет, якого я вважаю не зовсім компетентною людиною на посаді глави Пентагону, зазначає в секретному документі, що США треба вийти з певних зон впливу. Але в мене питання: хто туди увійде? Зрозуміло, що Китай,

– наголосив політолог.

США наразі йдуть в напрямку, який чомусь хибно вважають перспективним. Вони хочуть протистояти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, зберегти Тайвань у сфері власних інтересів.

Водночас в цій країні поширюються прокитайські настрої, а друга за рейтингом політична сила посилює співпрацю з Пекіном. В ситуації, коли США виходять з регіонів, де панували, Тайваню, потрібно рахуватись з новим центром сили.

Тоді і прокитайські партії і в Південній Кореї скажуть, якщо США не хочуть війни, то необхідно домовлятися з Китаєм,

– припустив Валерій Димов.

Трамп своєю токсичною політикою, критикуючи та тиснувши на союзників, зокрема економічно, змушує їх шукати інші ринки, інших партнерів та інші можливості. Також, за його словами, Білий дім вимагає від партнерів в Європі самим опікуватись власною безпекою.

Водночас Європа дійсно зараз потребує військового переоснащення. Вона акцентує на необхідності протистояти Росії і для цього важлива принаймні воєнна інтеграція України.

Якби Трамп правильно розумів ситуацію, він мав би посилювати Україну, щоб нівелювати загрозу Росії. Тоді б це послабило позиції Китаю,

– сказав політолог.

Сьогодні практично піднімаючи Росію в залишках її суб'єктності, США, на його думку, працюють на посилення Китаю та інших своїх ворогів.

Зазначимо, що за даними The Washington Post, глава Пентагону Піт Гегсет підготував секретний документ щодо безпекових пріоритетів для США. В ньому, імовірно, йдеться про план підготовки й перемоги у потенційній війні з Китаєм і захисту Сполучених Штатів від загроз, зокрема, щодо Гренландії та Панамського каналу.

Також, як зазначено в матеріалі видання, Пентагон розглядатиме конфлікт лише з Китаєм під час планування дій у випадку можливої війни. Водночас протистояння загрозі з боку Росії мають взяти на себе переважно європейські союзники США.