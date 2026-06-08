Проголосуют ли за предоставление помощи: Украина стала ключевой темой в Конгрессе США

Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине и введении новых санкций против России. Есть сомнения, что документ пройдет через Сенат. Но такие процессы являются позитивным сигналом для Украины.

Политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что в последнее время было много интересных сигналов со стороны Конгресса США. И они положительные для Украины.

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Почему в Конгрессе вспомнили об Украине?

По словам Филипенко, недавно госсекретарь США Марко Рубио участвовал в слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США, где прозвучало много положительных вещей о нашем государстве. В частности он подчеркнул, что Путин никогда не достигнет своих целей в Украине.

К тому же в Палате представителей внезапно проголосовали за законопроект о военной помощи для Украины и усиление санкций против России. Конечно, вряд ли он пройдет через Сенат или же его ветирует Трамп. Но ситуация показательна.

Почему пошли такие сигналы в Конгрессе? Сейчас продолжаются праймериз. Демократы и республиканцы выбирают, кто будет баллотироваться в ноябре. Сейчас говорят о ценах на бензин, экономику. И тут внезапно законопроект о помощи Украине. Так еще и он не просто получил минимум в 218 голосов, а 226,

– отметила Филипенко.

Обратите внимание! Голосование за этот законопроект продемонстрировало, что некоторые республиканцы пошли против воли Трампа. В последние годы республиканцы во главе с президентом США отошли от непоколебимой поддержки Украины. Однако на этот раз за законопроект проголосовали 18 республиканцев и еще один независимый кандидат.

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Сейчас конгрессмены проводят внутренние опросы, чтобы понять предпочтения избирателей в каждом из штатов. И прогресс по некоторым вопросам относительно Украины свидетельствует, что на это есть запрос избирателей. Но не факт, что это как-то сейчас повлияет на мнение Дональда Трампа.

Это не значит, что общественное мнение заставит Трампа измениться и отказаться от своих убеждений относительно Путина. Но видим именно такое общественное мнение в США,

– рассказала Филипенко.

Добавим, в ноябре 2026 года в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Известно, что Палата представителей будет полностью переизбираться. А Сенат – на треть. При этом в мае рейтинги одобрения Дональда Трампа на посту президента США обвалились до антирекорда. Если тенденция продолжится, то это может повлиять на результаты Республиканской партии на выборах.