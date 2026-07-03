У Навроцкого 3 украинские области цинично назвали "Восточной Малопольшей"

У президентп Польши продолжают делать антиукраинские заявления. Одно из последних перешло грань откровенного шовинизма.

Так, глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий назвал территории на западе Украины "Восточной Малопольшей". Об этом сообщает PAP.

Смотрите также "Украина защищает всю Европу: кто должен остановить антиукраинские высказывания со стороны поляков"

Почему поляки вдруг "присвоили" земли на западе Украины?

На днях президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о создании Пантеона с целью чествования самых выдающихся представителей украинской нации. Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права указывать украинцам, каких героев они должны почитать. 1 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект.

И хотя идея пантеона была озвучена задолго до того, как между Зеленским и Навроцким разгорелся скандал, в Варшаве назвали решение украинского лидера "сознательной провокацией".

Именно комментируя решение о пантеоне, Збигнев Богуцкий назвал Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области Украины шовинистическим термином периода с 1918 по 1939 год.

Богуцкий подчеркнул, что Украина как суверенное государство имеет право самостоятельно принимать законы, однако возникает вопрос, являются ли они правильными.

По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Кароля Навроцкого, как и подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и людей, совершивших ужасные преступления против человечности на Волыни и в Восточной Малопольше, – это не путь на Запад, цивилизованного мира и общих европейских и трансатлантических ценностей,

– заявил глава Канцелярии.

По словам Богуцкого, Польша и президент страны "никогда не согласятся" с таким подходом. "Голос жертв до сих пор звучит, и его не может заглушить голос бандеровцев", – сказал он.

В заявлении чиновника внимание привлекает упоминание о Восточной Малопольше.

Название "Восточная Малопольша" появилось после Первой мировой войны. В 1918 – 1939 годах западноукраинские земли входили в состав Второй Речи Посполитой. Поляки хотели создать на этой территории "Автономию Восточной Малопольши". Этот закон Сейма так и не вступил в силу.

Сегодня термин "Восточная Малопольша" многие украинцы воспринимают как попытку представить украинские земли частью польской исторической территории.

В то же время современная Польша официально признает государственную границу Украины и не предъявляет к ней территориальных претензий.

Напомним, что претензии нынешних польских властей на западноукраинские земли беспочвенны.

Львов был основан в 1256 году королем Даниилом Романовичем. В то время город был одним из центров Королевства Руси и не принадлежал Польше. Лишь в середине XIV века польский король Казимир III захватил Галичину. После этого эти земли вошли в состав Польского королевства как Русское воеводство. Но и тогда польские власти официально называли этот регион Русью, а не Малопольшей.

Почему между Польшей и Украиной возник конфликт?

Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ССО название "имени Героев УПА". Это возмутило Варшаву. Она потребовала от украинских властей изменить название подразделения. Однако в Киеве этого не сделали.

Тогда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. В знак протеста все бывшие президенты Украины вернули Варшаве аналогичные награды.