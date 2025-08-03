Польша подписала соглашение с Южной Кореей на более чем 6 миллиардов евро по закупке еще 180 танков K2. После выполнения контракта страна будет иметь более 1 100 танков – больше, чем Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Каким количеством танков будет обладать Польша?

Соглашение, стоимость которого превышает 6 млрд евро, является последним этапом военной экспансии Польши, что обусловлено войной в Украине и кризисом на белорусской границе, которая длится с 2021 года.

Сейчас Польша выделяет на оборону 4,7% своего ВВП, что является самым высоким показателем среди всех стран НАТО в относительном выражении.

Это большое соглашение для безопасности нашей родины, для нашей оборонной промышленности. Это соглашение начинает процесс восстановления производства танков в нашей стране,

– написал вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш в X.

После завершения сделки, который предусматривает поставку 61 танка польского производства, общее количество танков в Польше достигнет 1 100 единиц.

Для сравнения, в Германии, Италии, Великобритании и Франции вместе взятых сейчас есть 950 танков. Только две страны НАТО – Турция и Греция – будут иметь больше танков, чем Польша, после завершения сделки.

Турция сейчас имеет 2 238 танков, а Греция – 1 344.

Когда Польша начала активно наращивать количество танков?

Польша начала покупать южнокорейские танки K2 в 2022 году, что тогдашний министр обороны Мариуш Блащак назвал "выигрышной ситуацией" для обеих стран.

Ранее Польша также закупала в Южной Корее ракетные артиллерийские установки K239 Chunmoo, легкие боевые самолеты FA-50 и самоходные гаубицы K9.

Кроме того, Польша приобрела в США танки Abrams, вертолеты Apache, артиллерийские установки HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot. Во время своего первого официального визита министр обороны США Пит Хегсет назвал Польшу "образцовым союзником НАТО".

Новое соглашение кроме 180 танков также включает 81 транспортное средство поддержки, логистическое обучение, полную программу обслуживания и ремонта, а также положения о передаче технологий.

Подписание соглашения совпало с 81-й годовщиной Варшавского восстания, о чем упомянул министр обороны во время церемонии подписания. Он поблагодарил участников восстания и тех, кто погиб, сражаясь в нем.

"Именно во имя их памяти, их героизма мы сегодня подписываем этот контракт. Спасибо за этот контракт, я очень горжусь им и рад, что вместе мы строим сильную, безопасную и процветающую Польшу", – подытожил Косиняк-Камыш.