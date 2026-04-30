Именно поэтому война продолжается: Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена за помощь Украине

Действующий американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Якобы из-за 350 миллиардов долларов помощи, которую выделил последний, война России против Украины продолжилась.

Об этом Дональд Трамп заявил 30 апреля в Белом доме.

Почему война в Украине до сих пор продолжается?

По его словам, решение выделить Киеву 350 миллиардов долларов было ошибочным. Именно оно якобы побудило продолжать военные действия.

Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, что было безумием. Это одна из причин, почему война продолжалась,

– заявил американский лидер.

Важно! 24 Канал совместно с Центром Днистрянского организовали онлайн-дискуссию с политическими и военными экспертами, где обсудили масштабы американской поддержки Украины в войне против России. Аналитики определили, что с 24 февраля 2022 года и до конца 2025 года американская поддержка Украины составляет около 140 – 150 миллиардов долларов. Из них 70 – это военная поддержка, 50 – финансовая, гуманитарная, поддержка энергетики, и т.д., а еще 20 – замороженные российские активы. Уже в январе 2025 года администрация Трампа остановила финансирование программ по разминированию и контракты USAID на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. С тех пор не поступало ни одного нового взноса в госбюджет.

Военная помощь США для Украины: что известно?

В конце 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Штаты не могут бесконечно поставлять оружие для Украины. В то же время президент Трамп очень заинтересован в скорейшем завершении российско-украинской войны.

Также она добавила, что несмотря на прекращение финансирования Украины, Америка и в дальнейшем продолжает отправлять и продавать Киеву немалое количество вооружения, в том числе и через механизмы НАТО.

А 30 апреля стало известно, что Пентагон разблокировал 400 миллионов долларов военной помощи для Украины. Это произошло после возмущения и давления американских законодателей, которые стремились получить объяснения о причинах такой задержки. Заметим, что средства поступят Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украины.