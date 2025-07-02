Помощь Украине продолжается, решение США не означает полное ее прекращение, – Госдеп
- США не прекращают военную помощь Украине, а лишь меняют определенные поставки, сохраняя другие варианты поддержки.
- Поставка ракет Patriot остается в силе, а в будущем будут обсуждаться новые форматы поддержки.
Решение об определенных изменениях в поставках оружия Украине не означает полное прекращение военной помощи. В Госдепартаменте США отметили, что имеют другие варианты поддержки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс.
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По словам Тэмми Брюс, решение о приостановлении некоторых поставок не означает полного прекращения военной помощи Украине. Это, мол, лишь одна ситуация среди многих, и США имеют еще много других мощных вариантов поддержки.
Это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что еще возникнет в будущем,
– сообщили пресс-секретарь Госдепа.
Брюс подчеркнула, что обязательства США по поставкам ракет Patriot остаются в силе. Она также отметила, что это не означает завершения помощи Украине, а лишь временную смену в одном из направлений.
В будущем планируется обсуждение новых форматов и вариантов поддержки.
Ранее сообщалось, что США приостановили поставки ракет, в частности для систем Patriot в Украину на несколько месяцев. Это решение мотивировано приоритетом защиты собственной обороноспособности. Однако в Пентагоне уверяют, что варианты поддержки Украины остаются открытыми.