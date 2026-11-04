"Это катастрофа первой величины": республиканцы обвинили Трампа в утрате Конгресса

Как сообщает BBC, демократы одержали сенсационные победы в традиционно консервативных штатах, в частности в Техасе, Канзасе и Южной Каролине.

Adv

популярные видео

Каковы подробности?

Ведущий республиканский лоббист в Техасе Билл Миллер заявил, что итоги выборов стали прямым сигналом отказа избирателей от курса главы Белого дома.

Это его вина. Никто другой здесь не виноват. Это полное, тотальное отвержение президента Трампа. Это катастрофа первой величины. Никто не ожидал, что все сложится именно так– констатировал Билл Миллер.

Непопулярная политика и смещенные акценты

Большинство представителей партии ожидали потери Палаты представителей, но не рассчитывали на утрату контроля над Сенатом.

Однопартийцы упрекают президента в чрезмерной сосредоточенности на строительных проектах в Вашингтоне, войне с Ираном и соглашении о закупке российского дизельного топлива, которое вызвало общественный резонанс.

Это была просто одна ошибка за другой. Очевидно, что в одном штате за другим людям не нравилась политика президента– подчеркнул республиканский стратег из Миннесоты Грегг Пеппин.

Реклама

Член Республиканского национального комитета от Айовы Стив Шеффлер признал, что в кампании были темы, о которых стоило высказываться иначе. Теперь Трампу придется работать с демократическим большинством, настроенным на проведение расследований деятельности администрации и блокирование судебных назначений.

Позиция Белого дома и реакция президента

Сам президент большую часть ночи после голосования хранил молчание. Только после объявления окончательных результатов он опубликовал комментарий в социальной сети Truth Social.

Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы победили с огромным преимуществом!– написал Трамп.

Впоследствии в интервью для The New York Times и Fox News глава государства признал итоги выборов, добавив, что был немного удивлен. Он подчеркнул, что партия действующего президента обычно демонстрирует слабые результаты на промежуточных выборах.

Споры внутри партии по поводу кампании 2028 года

Союзники Трампа настаивают, что партию подвели неудачные местные кандидаты в ключевых регионах. В частности, кампанию претендента на место в Сенате от Техаса Кена Пакстона назвали крайне слабой на фоне убедительного выступления демократа Джеймса Таларико.

Реклама

Глава молодежного крыла Республиканской партии Мичигана Криш Матрани отметил, что президент не мог круглосуточно заниматься агитацией из-за выполнения государственных обязанностей, а его митинги помогали привлекать избирателей.

Несмотря на это, часть партийцев уже призывает к смене курса в преддверии президентских выборов 2028 года. Грегг Пеппин выразил надежду, что партия перевернула страницу эпохи Трампа и откроет путь новым лидерам и приоритетам.