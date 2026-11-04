"Це катастрофа першої величини": республіканці звинуватили Трампа у втраті Конгресу

Як повідомляє BBC, демократи здобули сенсаційні перемоги у традиційно консервативних штатах, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні.

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Які подробиці?

Провідний республіканський лобіст у Техасі Білл Міллер заявив, що підсумки виборів стали прямим сигналом відмови виборців від курсу глави Білого дому.

Це його провина. Ніхто інший тут не винен. Це повне, тотальне відкидання президента Трампа. Це катастрофа першої величини. Ніхто не очікував, що все складеться саме так– констатував Білл Міллер.

Непопулярна політика та зміщені акценти

Більшість представників партії очікували втратити Палату представників, але не розраховували на втрату контролю над Сенатом.

Однопартійці закидають президенту надмірну зосередженість на будівельних проєктах у Вашингтоні, війні з Іраном та домовленість про закупівлю російського дизелю, яка викликала суспільний резонанс.

Це була просто одна помилка за іншою. Очевидно, що в одному штаті за іншим людям не подобалася політика президента– наголосив республіканський стратег із Міннесоти Грегг Пеппін.

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Член Республіканського національного комітету від Айови Стів Шеффлер визнав, що в кампанії були теми, про які варто було висловлюватися інакше. Тепер Трампу доведеться працювати з демократичною більшістю, налаштованою проводити розслідування діяльності адміністрації та блокувати судові призначення.

Позиція Білого дому та реакція президента

Сам президент більшу частину ночі після голосування зберігав мовчання. Лише після оголошення остаточних результатів він опублікував коментар у соцмережі Truth Social.

Мене не було у виборчому бюлетені, а якби я там був, ми б перемогли з величезною перевагою!– написав Трамп.

Згодом в інтерв'ю для The New York Times та Fox News глава держави визнав підсумки виборів, додавши, що був трохи здивований. Він підкреслив, що партія чинного президента зазвичай демонструє слабкі результати на проміжних виборах.

Суперечки всередині партії щодо кампанії 2028 року

Союзники Трампа наполягають, що партію підвели невдалі місцеві кандидати в ключових регіонах. Зокрема, кампанію претендента на місце в Сенаті від Техасу Кена Пакстона назвали вкрай слабкою на тлі переконливого виступу демократа Джеймса Таларіко.

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Голова молодіжного крила Республіканської партії Мічигану Кріш Матрані зазначив, що президент не міг цілодобово займатися агітацією через виконання державних обов'язків, а його мітинги допомагали залучати виборців.

Попри це, частина партійців уже закликає до зміни вектора напередодні президентських виборів 2028 року. Грегг Пеппін висловив сподівання, що партія перегорнула сторінку епохи Трампа та відкриє дорогу новим лідерам і пріоритетам.