Провал республиканцев разрушил планы европейских ультраправых / Getty Image
Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в США существенно ослабило позиции европейских ультраправых сил. Политические соратники Дональда Трампа в Европе теперь публично выражают разочарование его действиями.
Военный эксперт и эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснил, что провал республиканцев разрушил расчеты европейских праворадикалов на создание трансатлантического альянса с движением MAGA Дональда Трампа. До этого американские ультраправые активно поддерживали такие силы, как немецкая партия "Альтернатива для Германии" и окружение Марин Ле Пен во Франции.
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Растерянность европейских популистов и критика Трампа
Теперь в среде европейских ультраправых нарастает дезориентация. Представители AfD уже начали менять свою риторику и критиковать Трампа, пытаясь дистанцироваться от его действий и упрекая лидера США в невыполнении обещаний перед избирателями.
По словам Тараса Жовтенко, политики в Европе внимательно следят за календарем и ждут 3 января, когда новый состав Конгресса США официально приступит к работе.
Если обе палаты американского Конгресса начнут ограничивать Дональда Трампа в его внешнеполитических инициативах, ситуация может обернуться совсем по-другому. Трамп окончательно превратится в "кривую утку", и европейским ультраправым не будет смысла его поддерживать
Жовтенко о поражении республиканцев в США и о том, как оно ударило по ультраправым Европы: видео
Он также отметил, что даже бывшие ключевые спонсоры Трампа, в частности Питер Тиль, уже прогнозируют возвращение представителей Демократической партии в Белый дом в 2028 году. Если Вашингтон вновь возьмет центристский курс, ультраправые популисты в Европе останутся без трансатлантической геополитической поддержки.
Ранее эксперты анализировали, как изменение баланса сил в Вашингтоне повлияет на партнеров, отмечая, что " демократы получили большинство " в обеих палатах Конгресса США.
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