Военный эксперт и эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснил, что провал республиканцев разрушил расчеты европейских праворадикалов на создание трансатлантического альянса с движением MAGA Дональда Трампа. До этого американские ультраправые активно поддерживали такие силы, как немецкая партия "Альтернатива для Германии" и окружение Марин Ле Пен во Франции.

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Растерянность европейских популистов и критика Трампа

Теперь в среде европейских ультраправых нарастает дезориентация. Представители AfD уже начали менять свою риторику и критиковать Трампа, пытаясь дистанцироваться от его действий и упрекая лидера США в невыполнении обещаний перед избирателями.

По словам Тараса Жовтенко, политики в Европе внимательно следят за календарем и ждут 3 января, когда новый состав Конгресса США официально приступит к работе.

Если обе палаты американского Конгресса начнут ограничивать Дональда Трампа в его внешнеполитических инициативах, ситуация может обернуться совсем по-другому. Трамп окончательно превратится в "кривую утку", и европейским ультраправым не будет смысла его поддерживать– подчеркнул эксперт.

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Жовтенко о поражении республиканцев в США и о том, как оно ударило по ультраправым Европы: видео

Он также отметил, что даже бывшие ключевые спонсоры Трампа, в частности Питер Тиль, уже прогнозируют возвращение представителей Демократической партии в Белый дом в 2028 году. Если Вашингтон вновь возьмет центристский курс, ультраправые популисты в Европе останутся без трансатлантической геополитической поддержки.

Ранее эксперты анализировали, как изменение баланса сил в Вашингтоне повлияет на партнеров, отмечая, что " демократы получили большинство " в обеих палатах Конгресса США.