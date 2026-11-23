Військовий експерт та експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що провал республіканців зруйнував розрахунки європейських праворадикалів на побудову трансатлантичного альянсу з рухом MAGA Дональда Трампа. До цього американські ультраправі активно підтримували сили на кшталт німецької партії "Альтернатива для Німеччини" та оточення Марін Ле Пен у Франції.

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Розгубленість європейських популістів та критика Трампа

Тепер у середовищі європейських ультраправих наростає дезорієнтація. Представники AfD уже почали змінювати власну риторику та критикувати Трампа, намагаючись дистанціюватися від його дій і закидаючи лідеру США невиконання обіцянок перед виборцями.

За словами Тараса Жовтенка, політики в Європі уважно стежать за календарем і чекають на 3 січня, коли новий склад Конгресу США офіційно візьметься до роботи.

Якщо обидві палати американського конгресу почнуть обмежувати Дональда Трампа в його зовнішньополітичних ініціативах, ситуація може повернутися зовсім по-іншому. Трамп остаточно перетвориться на криву качку, і європейським ультраправим не буде сенсу його підтримувати– підкреслив експерт.

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Жовтенко про поразку республіканців у США та як вона вдарила по ультраправих Європи: відео

Він також зазначив, що навіть колишні ключові спонсори Трампа, зокрема Пітер Тіль, уже прогнозують повернення представників Демократичної партії до Білого дому у 2028 році. Якщо Вашингтон знову візьме центристський курс, ультраправі популісти в Європі залишаться без трансатлантичної геополітичної підтримки.

Раніше експерти аналізували, як зміна балансу сил у Вашингтоні вплине на партнерів, зазначаючи, що демократи взяли більшість в обох палатах Конгресу США.