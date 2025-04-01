Трамп сказал, в каком случае может ввести пошлины на российскую нефть

Дональд Трамп недавно ввел высокие пошлины на определенную продукцию. Он прокомментировал пошлины и на российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп сказал, что рассчитывает на согласие российского президента Владимира Путина заключить соглашение для прекращения войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Трамп не хочет вводить пошлины на российскую нефть

По словам Трампа, он хочет убедиться, что Путин доведет дело до конца. Президент США убежден, что тот выполнит то, о чем говорил, и выполнит свою часть соглашения сейчас.

По словам американского лидера, он не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но ему придется это сделать, если не будет удастся достичь прогресса по урегулированию войны в Украине.

Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой. Я сделал это с Венесуэлой,

– подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, он хочет, чтобы Путин заключил соглашение и "убийства российских и украинских солдат прекратились".

Дональд Трамп заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным и выразил убеждение, что Путин "доведет дело до конца".