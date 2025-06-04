Или Украина, или пошлины: Европа готовится к шантажу Трампа в переговорах по тарифам, – FT

Европа готовится к переговорам с США по тарифам. Однако там опасаются, что Дональд Трамп может использовать вопрос военной помощи Украине как рычаг давления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Трамп может шантажировать Европу Украиной в переговорах

Европейские чиновники изо всех сил пытаются сохранить поддержку Трампа в течение пяти недель сложных переговоров по Украине, торговли и обязательств перед НАТО.

Дипломаты опасаются, что США будут требовать уступок в одной сфере в обмен на поддержку в другой, заставив Европу пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном.

Он (Дональд Трамп – 24 Канал) может попытаться прижать нас и может загнать нас в угол со всех трех сторон,

– убежден бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Так, ЕС готовится к тому, что Трамп потребует "хорошую торговую сделку" в обмен на поддержку Украины или отказ от повышения расходов на НАТО.

Европейские чиновники обсудили все варианты развития переговоров с Дональдом Трампом, чтобы подготовиться к худшему. Среди потенциальных сценариев называют:

полное прекращение поддержки Украины, включая прекращение передачи разведданных и запрет на поставку европейскими странами оружия, закупленного у США;

полномасштабная торговая война Европы с США с разрушительными последствиями для экономического роста;

быстрый вывод из Европы американских войск и военного потенциала.

Один из высокопоставленных чиновников говорит, что сейчас все лучшие сценарии переросли в контроль убытков. "В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим результатом", – говорят там.