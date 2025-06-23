После атаки Ирана по американским базам Трамп находится в ситуационной комнате

Иран воплотил в жизнь свои угрозы об ответе Америке и ударил по американским базам. Трамп собрал команду в ситуационной комнате.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как реагирует Трамп на атаки по базам США со стороны Ирана 23 июня

Журналисты пишут, что Белый дом и министерство обороны США "внимательно следят" за потенциальными угрозами для авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома после того ракетного обстрела базы США в Катаре.

Тем временем Дональд Трамп вместе со своей командой также находится в ситуационной комнате. Президент также был там на выходных, когда отдавал приказ о нанесении ударов по Ирану, что привело к такой реакции,

– информируют Sky News.

Что такое Ситуационная комната в США

Это не бункер, но из нее президент США может командовать армией по всему миру. Здесь проводят важнейшие совещания, отсюда лидер США имеет возможность вести секретные видеоконференции на национальном и международном уровне

Работники ситуационной комнаты круглосуточно наблюдают за ситуацией в мире и информируют высокопоставленных сотрудников Белого дома о значимых для безопасности событиях.

Кроме президента, комнату используют его советники, представители армии и спецслужб, чтобы предотвращать кризисные ситуации или уже преодолевать их, чтобы оперативно принимать решения по чрезвычайным вопросам внутри страны или за рубежом.