1 марта, 22:00
2

В Сенате США не уверены, что Трамп правильно оценил угрозу со стороны Ирана, – Bloomberg

Юлия Харченко
Основні тези
  • Сенатор Марк Уорнер выразил сомнения в обоснованности решения Трампа об атаке на Иран, поскольку он не получил разведданных о непосредственной угрозе.
  • Демократы планируют голосование за резолюцию, которая ограничит право президента проводить военные операции без одобрения Конгресса, в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года.

Центральное командование США подтвердило гибель трех американских военнослужащих –это первые официальные боевые потери с начала конфликта. На этом фоне сенатор-демократ Марк Уорнер публично поставил под сомнение обоснованность решения президента о начале масштабных боевых действий.

В эфире Bloomberg сенатор отметил, что как член так называемой "Группы восьми" не получал данных разведки, которые бы свидетельствовали о непосредственной опасности.

Смотрите также Трамп говорит, что за 2 недели Иран должен был бы получить ядерное оружие

Что говорят в США об атаке Трампа на Иран?

После сообщения о гибели американских военных во время операций против Ирана Марк Уорнер заявил, что не видит подтверждений "неизбежной угрозы" для США, о которой ранее говорил президент Дональд Трамп.

Обратите внимание! "Группа восьми" – это руководители Конгресса и профильных разведывательных комитетов, которых информируют о самых секретных операциях.

Уорнер задал ряд вопросов относительно реальной цели кампании: идет ли речь только о ядерных объектах, или также о ракетной программе Ирана, и не имеет ли операция целью смену режима в Тегеране.

Демократы планируют инициировать голосование за резолюцию, что ограничит право президента проводить военные операции без одобрения Конгресса в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года. Сенатор также подчеркнул, что администрация должна предоставить четкие юридические и стратегические объяснения как Конгрессу, так и семьям погибших военных.

Что заявляют в США об операции в Иране?

  • Дональд Трамп заявил, что США потопили 9 иранских военных кораблей. США значительно повредили иранский военно-морской штаб.

  • Трамп заявил изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры. Президент США Дональд Трамп согласился продолжить переговоры.

  • Во время операции Epic Fury погибли трое американских военных, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Центральное командование США не разглашает имена погибших не менее 24 часов после сообщения родственникам.