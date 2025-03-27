"Коалиция желающих" подготовит свои предложения по мониторингу прекращения огня в Украине, – Макрон
- Министры иностранных дел стран "Коалиции желающих" подготовят собственные предложения по мониторингу прекращения огня в Украине.
- По словам Эммануэля Макрона, на это уйдет 3 недели.
В четверг, 27 марта, в Париже прошел саммит "Коалиции желающих", где лидеры государств-союзников обсуждали поддержку Украины. Их представители подготовят собственные предложения по мониторингу режима прекращения огня.
Об этом заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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"Коалиция желающих" подготовит предложения
По словам президента Франции, у министров иностранных дел союзнических стран есть 3 недели на подготовку предложений относительно того, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине. Такое решение приняли на саммите "Коалиции желающих" в Париже.
Кроме того, Великобритания и Франция пришлют военную делегацию в Украину для разработки формата будущей украинской армии. Они планируют создать "силы сдерживания", которые будут охватывать морские, воздушные и наземные направления как часть мер безопасности.
Вместе с тем Макрон уверяет – решение об их размещении не будут принимать в России.
Напомним, в саммите, который длился более 3 часов, приняли участие главы государств и правительств более 30 стран, а также руководство ЕС и НАТО.