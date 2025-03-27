"Коалиция желающих" подготовит свои предложения по мониторингу прекращения огня в Украине, – Макрон

В четверг, 27 марта, в Париже прошел саммит "Коалиции желающих", где лидеры государств-союзников обсуждали поддержку Украины. Их представители подготовят собственные предложения по мониторингу режима прекращения огня.

Об этом заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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"Коалиция желающих" подготовит предложения

По словам президента Франции, у министров иностранных дел союзнических стран есть 3 недели на подготовку предложений относительно того, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине. Такое решение приняли на саммите "Коалиции желающих" в Париже.

Кроме того, Великобритания и Франция пришлют военную делегацию в Украину для разработки формата будущей украинской армии. Они планируют создать "силы сдерживания", которые будут охватывать морские, воздушные и наземные направления как часть мер безопасности.

Вместе с тем Макрон уверяет – решение об их размещении не будут принимать в России.

Напомним, в саммите, который длился более 3 часов, приняли участие главы государств и правительств более 30 стран, а также руководство ЕС и НАТО.