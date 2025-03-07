Трамп признал, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведданным

Дональд Трамп признал, что Владимир Путин пользуется тем фактом, что Соединенные Штаты ограничили доступ Украины к разведывательным данным. По мнению президента США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

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Что сказал Трамп об использовании Путиным ситуации с разведданными

У президента США спросили, не считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украине.

По мнению Трампа, Путин делает то, что "каждый делал бы на его месте".

Он хочет это (войну – 24 Канал) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев – 24 Канал) жестче, чем раньше. Наверное, любой на его месте делал бы то же самое прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось,

– заявил Дональд Трамп.

При этом Трамп добавил, что россияне испытывают колоссальные жертвы, что подтвердил его советник по нацбезопасности Майк Волц.

Кроме того, Дональд Трамп снова повторил, что война в Украине "не началась бы, если бы он был президентом", и выразил уверенность, что "Путин не хотел начинать боевые действия".

К слову, Дональд Трамп заявил, что верит Путину, что тот якобы действительно хочет закончить войну в Украине. Также он говорил, что Соединенным Штатам "легче иметь дело" с Россией, чем с Киевом.