Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу.

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Що сказав Трамп про використання Путіним ситуації з розвідданими

У президента США запитали, чи не вважає він, що російський диктатор Владімір Путін користується тим, що США призупинили допомогу Україні.

На думку Трампа, Путін робить те, що "кожен робив би на його місці".

Він хоче це (війну – 24 Канал) завершити та врегулювати. Він бомбить їх (українців – 24 Канал) жорсткіше, ніж раніше. Напевно, будь-хто на його місці робив би те ж саме прямо зараз. Він хоче, щоб це завершилось,

– заявив Дональд Трамп.

При цьому Трамп додав, що росіяни зазнають колосальних жертв, що підтвердив його радник з нацбезпеки Майк Волц.

Окрім того, Дональд Трамп знову повторив, що війна в Україні "не почалася б, якби він був президентом", і висловив упевненість, що "Путін не хотів починати бойові дії".

До слова, Дональд Трамп заявив, що вірить Путіну, що той нібито дійсно хоче закінчити війну в Україні. Також він казав, що Сполученим Штатам "легше мати справу" з Росією, ніж з Києвом.