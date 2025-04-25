Покушение на миропорядок: в чем опасность предложения Трампа признать Крым российским

Недавно Дональд Трамп в рамках мирного соглашения, вероятно, готов юридически признать Крым территорией России. В одном из своих последних заявлений президент США подчеркнул, что полуостров в случае мира останется за Кремлем.

Тем временем президент Зеленский и ЕС дали понять, что никогда не признают Крым российским. Она четко подчеркнули, что это "красная линия". Категоричность украинского лидера разозлила Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему опасно "узаконивать" аннексию Крыма

Издание отмечает, что если бы администрация Трампа признала Крым российским, это нарушило бы международное право, а также несколько деклараций и соглашений, заключенных Соединенными Штатами, в частности во времена первой администрации Трампа.

Принцип, что территориальные приобретения, ставшие результатом применения силы, не должны признаваться как законные, является одним из основных принципов международного права,

– сказал Сергей Васильев, эксперт по международному праву и профессор Открытого университета в Нидерландах.

Признание Крыма частью России было бы нарушением Будапештского меморандума 1994 года, в котором США обязались уважать суверенитет и границы Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

В 2018 году, во время первой администрации Трампа, тогдашний госсекретарь Майк Помпео выступил с заявлением, которое подтверждало отказ США признать претензии Кремля на суверенитет над Крымом.

Карла Ферстман, профессор права в Университете Эссекса и директор его Центра по правам человека, сказала, что признание США суверенитета России над Крымом "в принципе могло бы придать определенный вес" претензиям Москвы, что статус полуострова был определен на референдуме 2014 года, который западные страны осудили как фальшивый.

Эксперт считает, что признанием США Крыма российским создаст еще больший раскол между Европой и Вашингтоном и внутри НАТО.

Признание Крыма частью России также было бы незаконным в соответствии с Конституцией Украины – это одна из причин, почему Зеленский сказал, что это невозможно.

Но Васильев отметил, что даже если Украина изменила бы свою Конституцию и подписала какой-то договор, передавая суверенитет над Крымом Москве, это могло бы быть признано недействительным, если Киев был вынужден к этому.

Поскольку любое признание Крыма частью России нарушало бы международные законы и нормы, вряд ли другие страны последуют примеру США.