США сузили круг вопросов между Киевом и Москвой, – Виткофф

Дональд Трамп настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Стив Уиткофф объяснил, почему верит в их успех.

В интервью для Breitbart News спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что американский президент выдвинул ультиматум Киеву и Москве: либо они проводят прямые переговоры и достигают прогресса, либо США выйдут из мирного процесса, передает 24 Канал.

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"Есть серьезный шанс закончить войну"

Виткофф считает, что главное - собрать стороны конфликта за одним столом, чтобы США смогли сузить круг вопросов между ними, а затем "нашли компромиссы и креативные решения, учитывающие их беспокойство".

Если мы сможем физически это реализовать, я считаю, что у нас будет серьезный шанс покончить с этим конфликтом. И я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости,

– подчеркнул чиновник.

В то же время он уточнил, что США уже многое сделали для того, чтобы сузить круг вопросов между сторонами. Политик напомнил, что Вашингтон проводит неформальные разговоры с Киевом и Москвой, пытаясь узнать, на какие компромиссы они готовы пойти.