США сузили круг вопросов между Киевом и Москвой, – Виткофф
- Президент США Дональд Трамп настаивает на прямых переговорах между Россией и Украиной, угрожая выходом США из мирного процесса.
- Спецпосланник Стив Виткофф сообщил, что США сузили круг вопросов между Киевом и Москвой, ведя неформальные разговоры с обеими сторонами конфликта.
Дональд Трамп настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Стив Уиткофф объяснил, почему верит в их успех.
В интервью для Breitbart News спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что американский президент выдвинул ультиматум Киеву и Москве: либо они проводят прямые переговоры и достигают прогресса, либо США выйдут из мирного процесса, передает 24 Канал.
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"Есть серьезный шанс закончить войну"
Виткофф считает, что главное - собрать стороны конфликта за одним столом, чтобы США смогли сузить круг вопросов между ними, а затем "нашли компромиссы и креативные решения, учитывающие их беспокойство".
Если мы сможем физически это реализовать, я считаю, что у нас будет серьезный шанс покончить с этим конфликтом. И я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости,
– подчеркнул чиновник.
В то же время он уточнил, что США уже многое сделали для того, чтобы сузить круг вопросов между сторонами. Политик напомнил, что Вашингтон проводит неформальные разговоры с Киевом и Москвой, пытаясь узнать, на какие компромиссы они готовы пойти.