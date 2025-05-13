"Я считаю, что мы уже много сделали для того, чтобы сузить круг вопросов между Киевом и Москвой. Мы неформально ведем разговор с обеими сторонами. Мы хотим вести прямые переговоры за столом, но пока что обсуждаем такие вещи, как: "Россия, что вы готовы принять в некоторых из этих сфер? Готовы ли вы отойти за определенные административные линии?" То же касается и украинцев", – объяснил Виткофф.