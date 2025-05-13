"Я считаю, что мы уже много сделали для того, чтобы сузить круг вопросов между Киевом и Москвой. Мы неформально ведем разговор с обеими сторонами. Мы хотим вести прямые переговоры за столом, но пока что обсуждаем такие вещи, как: "Россия, что вы готовы принять в некоторых из этих сфер? Готовы ли вы отойти за определенные административные линии?" То же касается и украинцев", – объяснил Виткофф.
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США сузили круг вопросов между Киевом и Москвой, – Виткофф
Дональд Трамп настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Стив Уиткофф объяснил, почему верит в их успех.