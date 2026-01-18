Кое-что очень удивляет: политолог предположил, что кроется за бездействием Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп никак не действует в направлении Ирана. Есть несколько версий, с чем может быть связано бездействие американского лидера.

Политолог Артем Бронжуков заметил 24 Каналу, что есть даже сценарий, который больше напоминает конспирологию. Сейчас возникает очень много вопросов относительно позиции Трампа относительно режима аятоллы.

Какие есть версии относительно действий Трампа?

Артем Бронжуков рассказал, что у западных аналитиков есть теория, которая больше имеет вид конспирологии. Говорится о возможном определенном пакте между лидером Китая Си Цзиньпином и Дональдом Трампом по распределению мира.

Якобы Трамп из-за этого настолько сильно углубился в доктрину Монро. После Венесуэлы говорят о необходимости покупки или захвата Гренландии. Думает о возможности свержения режима на Кубе. Но якобы восточное полушарие, в котором мы расположены – это теперь парафия Китая, России, других государств. Мне лично не хочется верить в эту теорию,

– сказал он.

В то же время для США, вероятно, сейчас важнее находить возможность коммуницировать с авторитарными режимами, даже если речь идет о ненавистных для Трампа. В частности, в Венесуэле никто не спешит проводить выборы и приводить к власти демократических лидеров. Американскому лидеру неважно, какие ценности несут те или иные руководители. Ему важно, чтобы они сотрудничали с США.

Возможно, режим аятоллы по дипломатическим каналам передает месседжи, что готовы и ядерную программу остановить, и, возможно, передать несколько миллионов баррелей нефти для Штатов, чтобы порадовать эго Трампа и дать ему возможность заработать дополнительных денег. Но пока вызывает огромное количество вопросов молчание со стороны Израиля, который мог бы в этом контексте быть проводником вашингтонских идей на Ближнем Востоке,

– добавил политолог.

Протесты в Иране и позиция Трампа: что известно?