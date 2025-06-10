В Лос-Анджелесе уже третий день подряд продолжаются массовые беспорядки из-за миграционной политики Дональда Трампа. Впрочем не исключено, что к протестам может быть причастна и Россия.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, на протестах в Лос-Анджелесе есть и российские агенты.

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Россия может быть причастна к протестам в США

В пятницу, 6 июня, в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты из-за задержания мигрантов с целью их депортации. Активисты жгут флаги, бросают камни в полицию и поджигают автомобили. Ситуация серьезно обострилась: Трамп поручил развернуть в городе не менее 2000 бойцов Нацгвардии, чтобы подавить столкновения. Интересно, что произошло это без запроса или согласия штата.

Более того, уже 10 июня глава Пентагона Пит Гегсет сообщил, что из-за протестов в Лос-Анджелес прибыли 700 морских пехотинцев. Решение приняли из-за роста угрозы для сотрудников служб безопасности и правительственных зданий

То, что сегодня происходит в Лос-Анджелесе, – это путинские выходки. Там есть путинские приспешники, которые провоцируют. Цель – отвлечь Америку от Украины любой ценой,

– убежден Борис Пинкус.

Республиканец напомнил, что только за полгода американскую границу пересекло более 20 тысяч россиян. По его мнению, среди этих людей есть и российские агенты.

"Сегодня на улицах Лос-Анджелеса то здесь, то там высовываются коммунистические красные флаги. "Прекрасно" организовано, цель – "заварить кашу" внутри Америки. Это вообще главная цель КГБ еще со времен Советского Союза. Сегодня Путин продолжает идентичную политику. И это будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не проснется", – подчеркнул Пинкус.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно называл российского диктатора своим другом. Однако после недавней массированной атаки на Украину Трамп заявил, что Путин "является сумасшедшим". В то же время в Кремле отношения Трампа и Путина называют "рабочими".