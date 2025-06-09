Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которые распространяют в социальных сетях.

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Как советский флаг появился на протестах в Калифорнии

На кадрах можно увидеть, как протестующие пытаются перекрывать дороги, вступают в столкновения с полицией, а также пускают пиротехнику, громят все, что видят и рисуют граффити.

На фоне этого в видео появляется человек в маске, который решил обернуть спину флагом СССР.

В Калифорнии на протестах заметили флаг СССР: смотрите видео

Доподлинно неизвестно, кто был этим мужчиной, который решил на протесты в США вынести флаг государства, не существующего уже с 1991 года. Также неизвестно, был ли этот человек потомком иммигрантов, которые переехали в Соединенные Штаты, еще когда Советский Союз существовал, или просто решил хайпануть и привлечь таким образом к себе внимание.

В сети, конечно, соответствующую выходку мужчины не оценили.

Как в сети реагируют на советский флаг в Калифорнии / Скриншоты 24 Канала

К слову, известно, что протесты в Калифорнии вспыхнули 6 июня. Все началось после массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе.

Далее иммигранты вышли на улицы, начали жечь машины и громить все вокруг. Дональд Трамп, свою очередь, поручил силовикам освободить Лос-Анджелес от нашествия и ввел в город войска нацгвардии.