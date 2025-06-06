В Лос-Анджелесе полиция выстрелила в австралийскую журналистку во время протестов

В Лос-Анджелесе уже несколько дней продолжаются протесты из-за миграционной политики Трампа. Полицейские ранили резиновой пулей австралийскую журналистку, когда та вела репортаж.

Выстрел произвел полицейский, когда журналистка телеканала Nine News Лорен Томаси освещала события. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 9News Australia.

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Ранение репортера Лорен Томаси в Калифорнии

Инцидент произошел в прямом эфире. На видео видно, как полицейский прицельно стреляет в направлении журналистки и ее оператора.

По словам Томаси, после нескольких часов противостояния ситуация резко обострилась. Через несколько секунд она вскрикнула от боли, схватившись за ногу. Свидетели на месте выкрикивали правоохранителям: "Вы только что выстрелили в репортера!"

Момент ранения австралийской журналистки: смотрите видео

В то же время Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) осудило нападение и призвало к гарантиям безопасности журналистов.

Напомним, с 6 мая в Лос-Анджелесе продолжаются протесты из-за миграционной политики Дональда Трампа. Тысячи митингующих вышли в центр калифорнийского города. Сейчас там объявлена зона незаконного собрания. Больше по ссылке.