О масштабной демонстрации 28 ноября сообщают грузинские и украинские СМИ, в частности Грузинская служба "Радио Свобода".

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Что происходило на протесте в Тбилиси?

Участники протеста собрались в трех центральных точках Тбилиси – возле Тбилисского государственного университета, на площади Орбелиани и возле станции метро "Авлабари". Оттуда колонны двинулись к площади Свободы, где состоялся совместный митинг.

Протесты на улицах Тбилиси / Фото "Радио Свобода"

На центральную площадь и прилегающие улицы вышли тысячи людей. Демонстранты несли флаги Грузии и Евросоюза, пели грузинский гимн и скандировали лозунги "Грузия без Иванишвили" и "Грузия – это Европа".

Что происходило в Тбилиси: смотрите видео

На импровизированной сцене перед собравшимися выступили оппозиционные политики. Участники акции требовали возобновления переговоров о вступлении в ЕС, проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных протестующих.

Почему в Грузии протестуют уже два года?

Массовые протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз как минимум до конца 2028 года.

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С тех пор протестная кампания не прекращается – в Тбилиси и других городах страны практически ежедневно проходят митинги, марши и другие акции.

Оппозиционные силы обвиняют нынешнюю власть в отходе от европейского курса, ухудшении ситуации с демократией и преследовании оппонентов. За время протестов были задержаны десятки людей.

Протестующие на улицах города: смотреть видео

Демонстрация 28 ноября стала продолжением кампании "Грузия заслуживает лучшего", которую оппозиционные силы запустили осенью 2026 года.

В то же время массовые демонстрации остаются одним из способов, с помощью которых европейцы выражают недовольство политикой властей. В частности, в ноябре десятки тысяч человек вышли на протесты в Португалии из-за стремительного роста цен на жилье.