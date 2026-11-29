Про масштабну демонстрацію 28 листопада повідомляють грузинські та українські медіа, зокрема Грузинська служба Радіо Свобода.

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Що відбувалося на протесті в Тбілісі?

Учасники протесту зібралися у трьох центральних локаціях Тбілісі – біля Тбіліського державного університету, на площі Орбеліані та біля станції метро "Авлабарі". Звідти колони рушили до площі Свободи, де відбувся спільний мітинг.

Протести на вулицях Тбілісі / Фото "Радіо Свобода"

На центральну площу та прилеглі вулиці вийшли тисячі людей. Демонстранти несли прапори Грузії та Євросоюзу, співали грузинський гімн і скандували гасла "Грузія без Іванішвілі" та "Грузія – це Європа".

Що відбувалося у Тбілісі: дивіться відео

На імпровізованій сцені перед присутніми виступили опозиційні політики. Учасники акції вимагали повернення до переговорів про вступ до ЄС, проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих протестувальників.

Чому в Грузії протестують уже два роки?

Масові протести в Грузії розпочалися після того, як 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про призупинення переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу щонайменше до кінця 2028 року.

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Відтоді протестна кампанія не припиняється – у Тбілісі та інших містах країни практично щодня відбуваються мітинги, марші та інші акції.

Опозиційні сили звинувачують нинішню владу у відході від європейського курсу, погіршенні ситуації з демократією та переслідуванні опонентів. За час протестів десятки людей затримали.

Протестанти на вулицях міста: дивитись відео

Демонстрація 28 листопада стала продовженням кампанії "Грузія заслуговує на краще", яку опозиційні сили запустили восени 2026 року.

Водночас масові демонстрації залишаються одним зі способів, за допомогою яких європейці висловлюють невдоволення політикою влади. Зокрема, у листопаді десятки тисяч людей вийшли на протести в Португалії через стрімке подорожчання житла.