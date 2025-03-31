Там присутствовала и экс-президент Зурабишвили, которая объявила о создании "платформы сопротивления". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой "Эхо Кавказа".

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В Грузии продолжаются протесты

Возле парламента на проспекте Руставели в Тбилиси вечером собрались активисты с флагами Грузии, ЕС, Украины и Первой Грузинской Республики.

Грузины продолжают протестовать: смотрите видео

В здание впервые за долгое время полетели фейерверки, несмотря на запрет правящей партии "Грузинская мечта" использовать пиротехнику на подобных акциях.

Протесты в Грузии: смотрите видео

Силовики наблюдают за ситуацией, но пока не вмешиваются.

"Призываем организаторов и участников акции действовать в рамках закона. На каждое нарушение наступит соответствующая правовая реакция полиции", – одновременно призвали в полиции.

Акции протеста в Грузии: смотрите видео

В этот вечер на протестах также появилась и пятый президент Грузии Зурабишвили. Она объявила о создании "платформы сопротивления" для проведения новых выборов и освобождения "узников совести".

Кроме того, среди активистов были сторонники Саакашвили – они требовали освобождения политика.

Что происходит в Тбилиси: смотрите видео

Утверждается, что в протесте также участвовал участник войны в Украине Надим Хмаладзе, но ему не дали микрофон. После этого он через рупор раскритиковал позицию Зурабишвили по событиям 2008 года.